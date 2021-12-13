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Son dakika... Kahramanmaraş'ta sahte içki kâbusu: 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yoğun bakımda

#Kahramanmaraş#Sahte İçki#Sahte Alkol
Son dakika... Kahramanmaraşta sahte içki kâbusu: 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yoğun bakımda

Kahramanmaraş’ta sahte alkol içen 7 kişiden 4’ü hayatını kaybetti, 3’ünün tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İddiaya göre, il merkezi ile Elbistan ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle toplam 7 kişi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi ve Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sağlık durumları ağır olan Aytekin K. (65), Şahin B. (55) ve A.Ç., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdikleri öğrenilen 4 kişiden biri daha kurtarılamadı. Böylelikle sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Bu arada, Aytekin K.'nin cenazesi Elbistan ilçesine götürüldü. Yoğun bakımdaki 3 kişinin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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#Kahramanmaraş#Sahte İçki#Sahte Alkol

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