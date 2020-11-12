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Ömer KOÇ/KAHRAMANMAAŞ, (DHA)
Haber Giriş: 12.11.2020 - 11:41 | Son Güncelleme:

Son dakika... Kahramanmaraş'ta kaçak klinik işleten Suriyeli 7 doktor adliyede...

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Son dakika... Kahramanmaraş'ta kaçak klinik işleten Suriyeli 7 doktor adliyede...
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Kahramanmaraş'ta açtıkları kaçak kliniklerde kürtaj, diş çekimi ve botoks yaparken, polisin düzenlediği operasyonla 5 milyon liralık ilaçla yakalanan Suriyeli 7 doktor, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta, Suriyelilerin açtığı kaçak kliniklere, salı günü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. 5 milyon liralık ilacın ele geçirildiği operasyonda Suriyeli 6 doktor, gözaltına alındı.

Şüphelilerin sorguları devam ederken, operasyonu genişleten ekipler, tespit ettikleri başka kaçak kliniğe daha operasyon düzenleyerek, 1 doktoru daha gözaltına aldı.

Son dakika... Kahramanmaraşta kaçak klinik işleten Suriyeli 7 doktor adliyede...

MUAYENE, DİŞ ÇEKİMİ, KÜRTAJ, BOTOKS VE İLAÇ SATIŞI

Polis, baskına karşı güvenlik kamerası da takılan kaçak klinikleri açan H.A., S.A., R.S., R.E., M.E., M.M. ve A.D.'nin muayene dışında diş çekimi, kürtaj ve botoks yapıp, ilaç sattıkları tespit etti.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları ise tamamlandı. Sabah saatlerinde hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Son dakika... Kahramanmaraşta kaçak klinik işleten Suriyeli 7 doktor adliyede...

 

 

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