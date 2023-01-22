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Son dakika: Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı açılıyor

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#Metro#İstanbul Havalimanı#Kağıthane
Son dakika: Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı açılıyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2023 10:06

Türkiye'nin en hızlı metrosunun kullanılacağı hat, bugün hizmete giriyor. Günde 800 bin yolcu kapasitesine sahip olan metro hattı, Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada gidilebilecek.

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 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Türkiye'nin en hızlı metrosunun kullanılacağı hattın açılışını yapacak. Açılışın saat 14.30'da yapılması planlanıyor.

8 istasyonun yer aldığı hat dahilinde, Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada gidilebilecek. Saatte 120 kilometre hıza sahip araçlar da bu hatta kullanılacak.

Metro hattı yapı itibarıyla benzerlerinden ayrılıyor. İstasyona girişten itibaren farklılıklar dikkati çekiyor.

34 KM'LİK UZUNLUK

İstanbul Havalimanı Metrosu, dünyanın transit merkezine, dünyanın en büyük havalimanına bağlanacak bir hat. 34 kilometreyle devasa bir uzunluk. Rekorların kırıldığı bir proje. Arnavutköy'e de bağlanınca 69 kilometrelik bir uzunluğa ulaşacak. Bu metro hattıyla Avrupa yakası tamamen çevrilecek. Metroda akıllı tünel sistemi kullanıldı. Sıfırdan yaratılan bir sistem kuruldu. Tamamen yerli ve milli imkanlarla yapıldı. Diğer metrolarda da bu sistem kullanılabilecek. Sistem tek bir kumanda merkezinden yönetilebilecek.

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GÜNLÜK 800 BİN YOLCU KAPASİTESİ

Bugünden itibaren, İstanbul Havalimanı'nın ulaşım yükü de hafifleyecek.

İstanbul Havalimanı-Kağıthane hattı günlük 800 bin yolcuya hizmet verebilecek. Yolcuların da rahat ve güvenilir bir şekilde metroya ulaşabilmesi için giriş bölümünde 20 turnike yer alıyor.

Son dakika: Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı açılıyor

İstanbul Havalimanı-Kağıthane metro hattı 34 kilometre uzunluğunda. Önümüzdeki aylarda Gayrettepe bölümünün de faaliyete geçmesiyle hat uzunluğu 37,5 kilometreyi bulacak.

Havalimanı metro hattında, peronlarda paks diye ifade edilen peron ayırıcı kapı sistemleri mevcut. Araç perona gelip park pozisyonu aldıktan sonra kapı devreye giriyor. Yolcuların güvenli bir şekilde giriş çıkışı sağlanıyor.

Son dakika: Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı açılıyor

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Metro hattı, özgün tasarımıyla da öne çıkıyor.

Metro hattının bekleme salonları da havalimanına yakışır şekilde tasarlandı. Koltuklar uçak koltuğu şeklinde tasarlandı, bilgi ekranları ise uçak penceresi şeklinde dizayn edildi.

Son dakika: Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı açılıyor

BUGÜN HİZMETE GİRECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan İstanbul Havalimanı-Kağıthane Metro hattı, bugünkü açılışın ardından hizmete başlayacak.

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#Metro#İstanbul Havalimanı#Kağıthane

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