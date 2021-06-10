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Haber Giriş: 10.06.2021 - 10:14 | Son Güncelleme:

Son dakika... Kabine Toplantısı ertelendi! Bugün yapılacağı açıklanmıştı... İşte yapılacağı tarih..

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Son dakika... Kabine Toplantısı ertelendi! Bugün yapılacağı açıklanmıştı... İşte yapılacağı tarih..

Son dakika haberine göre bugün yapılması planlanan Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programındaki yoğunluk nedeniyle 21 Haziran'a ertelendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Haziran'daki Kabine Toplantısı'nın ardından kademeli normalleşme planını açıklamış ve koronavirüsle mücadelede yeni dönem başlamıştı.

Kritik kararların alındığı toplantının ardından bu haftaki Kabine Toplantısı'nın NATO Liderler Zirvesi nedeniyle 10 Haziran perşembe (bugün) yapılacağı açıklanmıştı.

KABİNE TOPLANTISI ERTELENDİ

Son dakika haberine göre bugün yapılacağı açıklanan Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programındaki yoğunluk nedeniyle ertelendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EURO 2020'NİN AÇILIŞ MAÇI İÇİN ROMA'YA GİDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü Euro 2020'nin açılış maçı olan Türkiye - İtalya müsabakası için Roma'ya gideceği; ardından Brüksel'deki NATO Zirvesi'ne katılacağı öğrenildi.

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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kabine Toplantısı'nın 21 Haziran pazartesi günü yapılması planlanıyor.

Kabine Toplantısı ertelendi
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