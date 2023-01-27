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Son dakika... 'Jet Fadıl' lakaplı Fadıl Akgündüz ve yeğeni hakkında tutuklama kararı

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#Fadıl Akgündüz#Jet Fadıl#Mehmet Salih Obut
Son dakika... Jet Fadıl lakaplı Fadıl Akgündüz ve yeğeni hakkında tutuklama kararı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2023 13:18

Bayrampaşa'daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 349 kişiyi dolandırıldığı iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz ve yeğeni Mehmet Salih Obut'un bugünkü duruşmada tutuklanmalarına karar verildi.

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İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Fadıl Akgündüz Siirt'ten SEGBİS ile katıldı. Davanın tutuksuz sanığı yeğeni Mehmet Salih Obut ile bazı müştekiler de mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Daha sonra Fadıl Akgündüz ve Mehmet Salih Obut'un tutuklanmasına karar verildi. 

İKİNCİ KEZ TUTUKLANMIŞ OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fadıl Akgündüz birlikte yargılanan 5 sanığa 349 müştekiye yönelik "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 698 yıldan 2 bin 443 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Akgündüz, 22 Aralık 2015'de tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı suçundan tutuklanmıştı. 28 Mart 2017'de çıkarıldığı mahkemede ise yeğeni Mehmet Salih Obut ile birlikte tahliyesine karar verilmişti.

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#Fadıl Akgündüz#Jet Fadıl#Mehmet Salih Obut

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