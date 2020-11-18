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Özkan ARSLAN/ANKARA (DHA)
Haber Giriş: 18.11.2020 - 09:19 | Son Güncelleme:

Son dakika... Jandarma'da mahrem yapılanmaya yönelik operasyon: 21 tutuklama

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Son dakika... Jandarma'da mahrem yapılanmaya yönelik operasyon: 21 tutuklama
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 6 Kasım'da FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 21'inin tutuklanmasına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 6 Kasım'da 89 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 29'u çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında aktif kamu görevlisi olan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 70 kişi gözaltına alındı. Sorguya alınan şüphelilerden 57'si etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1’i emniyetten serbest bırakıldı. A

dliyeye sevk edilen şüphelilerden etkin pişmanlık ifadeleri yeterli görülmeyen 9 şüpheli ile birlikte toplam 21 şüpheli tutuklama istemiyle, 48 şüpheli de adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hâkimliği de yapılan sorgunun ardından 21 şüphelinin tutuklanmasına, 48 şüphelinin adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

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