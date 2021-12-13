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Son dakika... İzmit'te D-100 kara yolunu kapatan TIR kazası

#İzmit#Kocaeli#D-100 Karayolu

İzmit'te asit tankı taşıyan TIR köprünün altına sıkışınca D-100 kara yolu trafiğe kapandı. Kaza nedeniyle trafik felç oldu, 6 km'lik kuyruk oluştu.

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Kaza, saat 07.00 sıralarında İzmit D-100 kara yolu Kuruçeşme mevkisinde meydana geldi. Gölcük'teki bir fabrikaya asit tankı götüren ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen 06 GE 9318 plakalı TIR, TEM Otoyolu Körfez gişelerinden çıktıktan sonra D-100 kara yolunda İzmit'e doğru ilerlemeye başladı.

Son dakika... İzmitte D-100 kara yolunu kapatan TIR kazası

TIR, Kuruçeşme gişeleri bağlantı köprüsünün altından geçtiği sırada yükü ile birlikte 4 metre 80 santimetre yüksekliğindeki araç köprünün altında sıkıştı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolu İzmit yönü trafiğe kapandı. Köprü altına sıkışan TIR'ı kurtarma çalışmaları sürüyor.

Son dakika... İzmitte D-100 kara yolunu kapatan TIR kazası

6 KİLOMETRE KUYRUK OLUŞTU

Kaza nedeniyle trafik felç oldu. İzmit istikametine giden araçlar, yan yollara yönlendirildi. Trafik Derince'deki emniyet müdürlüğü binası önüne kadar uzadı. Yaklaşık 6 kilometreyi bulan kuyruk nedeniyle vatandaşlar işlerine geç kaldı. Saat 09.15 sıralarında lastiklerinin havası indirilen TIR, iş makinelerinin yardımıyla köprünün altından çıkarıldı. TIR'ın yaklaşık 1 kilometre gerideki yola yönlendirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Son dakika... İzmitte D-100 kara yolunu kapatan TIR kazası

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#İzmit#Kocaeli#D-100 Karayolu

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