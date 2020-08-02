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Haber Giriş: 02.08.2020 - 14:21,Son Güncelleme:

Son dakika... İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını

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Son dakika... İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını
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İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, yangın öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çile Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangın dolayısıyla bölgeye ekipler sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 5 arazöz, 1 yangın söndürme uçağı ve 2 helikopterle müdahale ediyor.
Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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