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Son dakika... İzmir ve Manisa'da orman yangını

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#İzmir#Kemalpaşa#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2022 16:10

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde köy mezarlığı yakınında yangın çıktı. Bölgeye 10 helikopter, 2 uçak, 22 arazöz ve 5 su tankeri sevk edildi. Yangın kontrol altına alınırken bir yangın haberi de Manisa'dan geldi. Manisa'nın Yunusemre ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Kemalpaşa'nın Vişneli köy mevkisindeki ormanda, saat 15.30 sıralarında yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter, 2 uçak, 22 arazöz ve 5 su tankeri ile ekipler sevk edildi.

Son dakika... İzmir ve Manisada orman yangını

KONTROL ALTINDA

Yangın, ekiplerin 2,5 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. 

Son dakika... İzmir ve Manisada orman yangını

BİR YANGIN DA MANİSA'DA

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Son dakika... İzmir ve Manisada orman yangını

Yunusemre ilçesine bağlı Osmancalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 16.30 sıralarında yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz ve 3 su tankeri ile ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Son dakika... İzmir ve Manisada orman yangını

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#İzmir#Kemalpaşa#Yangın

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