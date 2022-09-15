Son dakika... İzmir ve Manisa'da orman yangını

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Kemalpaşa'nın Vişneli köy mevkisindeki ormanda, saat 15.30 sıralarında yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter, 2 uçak, 22 arazöz ve 5 su tankeri ile ekipler sevk edildi.

KONTROL ALTINDA

Yangın, ekiplerin 2,5 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

BİR YANGIN DA MANİSA'DA

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Yunusemre ilçesine bağlı Osmancalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 16.30 sıralarında yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz ve 3 su tankeri ile ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.