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Haber Giriş: 01.08.2020 - 15:47,Son Güncelleme:

Son dakika... İzmir'den orman yangını haberleri peş peşe geldi!

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Son dakika... İzmir'den orman yangını haberleri peş peşe geldi!
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İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Çamönü mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Öte yandan İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınının ardından Bornova'da da makilik alanda yangın çıktı.

Gelen son dakika haberine göre; İki helikopter ve çok sayıda arazöz yangına müdahale için bölgeye sevk edilirken, takviye ekip de istendi. Dumanlar, İzmir'in pek çok noktasından görülüyor.

Son dakika... İzmirden orman yangını haberleri peş peşe geldi

İZMİR'DE MENDERES'İN ARDINDAN BORNOVA'DA DA YANGIN ÇIKTI

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınının ardından Bornova'da da makilik alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangınlara müdahaleleri sürüyor.

Menderes ilçesine bağlı Çamönü Mahallesi mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 2 helikopter, 1 uçak, 6 arazöz, 3 dozer yangına müdahale için bölgeye sevk edilirken, takviye ekip de istendi. Dumanlar, İzmir'in pek çok noktasından görüldü.

Öte yandan Bornova ilçesi Homeros Vadisi yakınlarında da henüz belirlenemeyen bir nedenle makilik alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri ile 4 arazöz sevk edildi.

2 ayrı noktada çıkan yangınlara ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Son dakika... İzmirden orman yangını haberleri peş peşe geldi

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