Son dakika: İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyon! 35 şüpheli gözaltında
İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda, aralarında firari eski emniyet müdürünün de bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün izdivaç yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 19 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda çok şahıs da şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda, aralarında firari eski emniyet müdürünün de bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alındı.
FETÖ'NÜN İZDİVAÇ YAPILANMASINA OPERASYON
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "FETÖ’nün güncel izdivaç yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; dosya şüphelilerinden bir kısmının etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde alınan ifade ve teşhislerinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibatlı olduğu belirtilen sivil 19 şüpheli hakkında Ankara merkezli 13 ilde gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi.
İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE OPERASYON
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü FETÖ’ye yönelik operasyon düzenledi. Sabah saatlerinde başlayan ve İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonda 36 şüpheli şahsa yönelik yakalama çalışması başlatıldı.
ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
FETÖ terör örgütünün mali kaynağını oluşturan iş adamları ve ‘ByLock’ kullanıcılarının da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
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