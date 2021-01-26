Son dakika: İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyon! 35 şüpheli gözaltında

İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda, aralarında firari eski emniyet müdürünün de bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'NÜN İZDİVAÇ YAPILANMASINA OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "FETÖ’nün güncel izdivaç yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; dosya şüphelilerinden bir kısmının etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde alınan ifade ve teşhislerinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibatlı olduğu belirtilen sivil 19 şüpheli hakkında Ankara merkezli 13 ilde gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi.

İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü FETÖ’ye yönelik operasyon düzenledi. Sabah saatlerinde başlayan ve İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonda 36 şüpheli şahsa yönelik yakalama çalışması başlatıldı.

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

FETÖ terör örgütünün mali kaynağını oluşturan iş adamları ve ‘ByLock’ kullanıcılarının da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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