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DHA
Haber Giriş: 09.11.2020 - 13:12 | Son Güncelleme:

Son dakika… İzmir depreminden günler sonra dehşete düşüren görüntü!

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İzmir depreminden günler sonra gelen son dakika haberine göre; Yağcıoğlu Apartmanının depremde yıkılma anlarına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte 8 katlı binanın yerle bir olduğu o anlar…

İzmir’deki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından tamamen yıkılan binalar arasında olan Yağcıoğlu Apartmanı'nın enkazından 7 kişi yaralı olarak kurtarılmış, 7 kişinin de cenazesine ulaşılmıştı.

Depremin ardından günler sonra Yağcıoğlu Apartmanı’nın yıkılma anlarına ilişkin dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı.

8 katlı Yağcıoğlu Apartmanı'nın enkazından kurtulan 72 yaşındaki Anakadın Çakıcı o anları şu sözlerle anlatmıştı:

"Tepemize bir anda ev yıkıldı. Karanlık içinde kaldık. Göz gözü görmüyordu. Ufak bir delik açıldı. Kızıma, 'Gel annem biz buradan nefes alalım, Allah buradan bize nefes açtı.' dedim. Böyle konuşurken kenardan bir parça daha düştü, çıkacağımız kadar açıldı. Bir baktık orada ışık var. Kızımla tırmana tırmana birbirimize yardım ederek çıktık. Yuvarlanarak enkazdan aşağı indik. Çok kötü durumdaydık."

"KARANLIK İÇİNDE KIZIMLA BİRBİRİMİZE SARILDIK"

Bina tamamen yıkıldıktan sonra dışarı çıkmayı başardıklarını aktaran Çakıcı, çıkış için yol ararken gözlerine kaçan tozlar nedeniyle zor anlar yaşadıklarını aktardı.

Yatalak durumdaki eşini de çevredekilerin çıkardığını anlatan Çakıcı, şöyle konuştu:

"Allah kimseye göstermesin. 15-20 dakika kadar kaldık. Dışarıya çıktık, eşim içerdeydi. Baktım bütün binalar duruyor, bizim bina yığılmış kalmış. Eşim yatalaktı, yatak odasında yatıyordu. Kızım 'Babam içerde kaldı.' diye bağırdı. Çevrede bulunanlar çıkarttı." dedi.

Çakıcı, kızının, yaşadığı şoku atlamadan enkazdan yaralı kurtulan ve hastaneye kaldırılan babasına refakat etmeye başladığını, aile olarak akrabalarında kaldıklarını söyledi.

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