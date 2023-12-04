Son dakika haberi: İYİ Parti'de CHP ile iş birliğine hayır

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Yaklaşan yerel seçimlere ilişkin İYİ Parti kararını verdi. Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüşen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, olası iş birliği kararı için İYİ Parti'nin Başkanlık Divanı Toplantısı'nı işaret etmişti. Bugün toplanan İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK), oy çokluğuyla CHP'nin işbirliği teklifine 'hayır' dedi.

'SEÇİMLERE HÜR VE MÜSTAKİL OLARAK GİRME KARARI ALINDI'

Kararı resmi olarak duyuran İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu "Genel İdare Kurulumuzun kararını duyurmak istiyorum. Birkaç gün içinde istişarelerde bulunulmuştur, görüşler açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Bu siyasi tarihimizde çok da örneği olmayan demokrasi şölenine dönüşmüştür bizim için. Kurulumuz yerel seçimlere 'hür ve müstakil olarak' girme kararı almıştır." diye konuştu.

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Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Zorlu "Karar oy çokluğuyla alındı. Tartışmaya o anlamda kapalı. Burada bir matematiksel azlık ya da çokluk üzerinden gitmemek gerekiyor. Bütün GİK üyelerimiz 'Karar ne olursa olsun partimizin kararı arkasında duracağız' dedi." ifadelerini kullandı.

"OYLAMADA 35 HAYIR, 14 EVET OYU ÇIKTI"

CNN Türk muhabiri Melike Görür: İYİ Parti Genel İdare Kurulu kararını verdi. CHP'nin teklifine hayır verildi. Toplantı saatler sürdü. Gizli oylama yapıldı. Oylamada 35 hayır, 14 evet oyu çıktı. İYİ Parti tam anlamıyla kararını vermiş oldu. Bugün uzun süren toplantılar yapıldı. Akşener hem vekillerle hem d başkanlık divanıyla bir araya geldi. Herkes kendi görüşünü belirtti. Yarı yarıya bir durum olduğu belirtiliyordu ama GİK kararına baktığımızda böyle bir durum görülmedi. Akşener GİK tek tek dinledi. Uzun süredir merak ediliyordu. Özel genel başkan olduktan sonra karar değişir mi diye merak ediliyordu. Çünkü Özgür Özel'den önce yerel seçimlere kendi adaylarla gireceğini açıklamıştı. GİK'de de hayır kararı çıktı ve CHP'ye 'hayır' cevabı çıktı. Kararı Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu açıklayacak. Özgür Özel'in ziyaretinin ardından Akşener çok sayıda ikili görüşme yapmıştı. Gözler CHP'de artık. İYİ Parti ile işbirliği olmazsa ne olacağı merak konusuydu. Antalya kampında bu sorulmuştu ve 'İki A planımız var' demişti. Şimdi diğer A planı merak ediliyor. Özgür Özel DEVA, Saadet ve Gelecek Partisi ile işbirliği olup olmayacağı sorusuna da cevap vermişti. Yerelde ufak işbirlikleri olabileceğini söylemişti ama gözler İYİ Parti'deydi ve İYİ Parti'de de hayır kararı çıktı. Böylelikle CHP yerel seçim stratejisini yeniden belirlemek zorunda.

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BAYRAKÇI: SEÇİMİN CUMHUR İTTİFAKI LEHİNE DÖNME İHTİMALİ KUVVETLENİR

CNN Türk'te kararın yerel seçime ve İYİ Parti'ye olabilecek etkisini yorumlayan Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakçı, "Bu kadar net bir karar beklenmiyordu. Bu karar birkaç il için revize edilebilir. 'Şu ilde aday çıkarmıyoruz' diyebilirler. Aldıkları bu karar, bu seçim için bir sonuç getirmeyebilir ama bir sonraki genel seçimde imkan doğurur. CHP'nin oylarını çok etkiler. CHP bazı illeri hassas dengeyle alabilmişti. Birçok il var ki CHP'nin burada işleri zor olacaktır. İstanbul ve Ankara'da da ayrı adaylarla girerlerse bütün konsept değişebilir. Seçimin Cumhur İttifakı lehine dönme ihtimali kuvvetlenir." ifadelerini kullandı.