Son dakika: İYİ Parti İzmir adayı Ümit Özlale CNN Türk'te: İzmir potansiyelinin çok altında

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İşte Özlale'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Bu işe çıkarken erken açıklanmamım birkaç gerekçesi vardı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olmak çok istiyordum. İkincisi İYİ Parti'nin bütçesi belli. İYİ Parti'nin tek kaynağı insan kaynağı. Bu işe erken çıkmamızın kazanmamız için tek yol olduğunu düşününlerdenim. Eğitimde fırsat eşitliğine çok inanan birisiyim. Ben orada belediye başkanı olduğum zaman derslerinden geri kalmayacaklar. Bizim seçim ofislerinden gidip eğitim kartı alabilirler.

"İZMİR'DE MÜZE YOK"

İzmir'in potansiyelinin çok altında kaldığını üzülerek görüyorum. İzmir'de büyüdüm, İzmir'in okullarına gittim. İzmir'in eksikleriyle başlayalım. Şehirdeki bütün paydaşların masaya oturduğu İzmir Kalkınma Planı yok. Bunlar bir masada oturup İzmir'in stratejik planını çıkaramamışlar. Ben işçi bir anne babanın çocuğu olarak dünyaya geldim. İzmir, İstanbul kadar köklü tarihe sahip bir yer. Yurt dışından birisi İstanbul'a gelse kaç günde gezdirirsiniz? İzmir'e gelse en fazla 2 gün gezdirirsiniz. Şehrin merkezinde gezebileceğiniz gün sayısı 2 ya da 3'tür. Burada hep turizm dediğiniz zaman güneş, deniz, kum. Sizler dünyanın en eski ve en büyük açık hava çarşılarından bir tanesini kültür merkezine açsanız İzmir bütün sorunlarını halleder. İzmir'de müze yok. Binlerce kitap depolarda bekliyor. Binlerce tarihi eser depolarda bekliyor. İzmir kadar köklü tarihe sahip, şehrin merkezinde Ege Medeniyetleri Müzesi yok. Ben yapacağım.

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"İZMİR'İ ÇOK İYİ YÖNETİRİM"

İlk açıklanan aday benim. Karşıma kim çıkarsa çıksın kaybettirmiş mi oluyorum? Ben İzmir'i kazanmak istiyorum. İzmir'i doğru belediyecilik hizmeti alamayan bir şehir olarak görmek istemiyorum. Ben İzmir'i çok iyi yönetirim. Cemil Bey ile ben ikimiz aday olsaydık ben kazanırdım. Hamza Bey ile ben aday olsaydım yine ben kazanırdım. Şimdi üçümüz adayız. Ben kazabilirim. Yeter ki insanlar hiç içime sinmeyen şu adaya oy vereyim düşüncesinde olmasın. 30 yaş altındaki gençlerde birinciyim. Benim burada kırmam gereken 50 55 yaş üstünde artık yerel seçimleri de ideolojik olarak gören seçmendeki ön yargıları kırabilirsem bu seçimi alırım.

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"BELEDİYENİN KENDİ GELİRİNİ YARATMASI LAZIM"

Belediyenin kendi gelirini yaratması lazım. Doğru insan kaynağı planlamasını yapmanız lazım. Kamu kurumlarında nasıl hiçbir şey yapmayan bankamatik memuru varsa belediyelerde de var. İzmir muhalefette diye eleştirmeyecek miyim? Bütçede Ankara'ya bağlı kalmamanız gerekiyor. Artıları da var. Daha iyi yapabileceği şeyler de var. İzmir Türkiye'nin en hızlı şehri olmalı. Kendisinin sosyal belediyecilik alanında yaptığı önemli işler var. Benim karşımda Tunç Bey belediye adayı olsaydı yarış daha zorlu geçerdi. Cemil Bey, Tunç Bey'den daha zayıf bir aday.

"İZMİR CHP'NİN KALESİ DEĞİLDİR"

İzmir'de bence pozitif bir belediye başkanlığı seçimi gidiyor. Hiçbir taraf birbirini rencide edici sözler söylemiyor. Bir tek CHP Genel başkanı rencide edici sözler söyleyip, gidiyor. Hamza Bey ile bir toplantıda Kınık'ta halk pazarında karşılaştık. 2 tane adaya açık çağrıda bulundum. Cemil Bey gelmedi. Hamza Bey, Cemil Bey gelirse gelirim dedi. İzmir'in belediye başkan adaylarıyla buluşturabilecek açık oturum gerçekleşmedi. İzmir CHP'nin kalesi değildir. İzmir demokrasinin kalesidir. Muhalefetin kalesidir. Sadece CHP'nin değil hiçbir partinin kalesi olduğunu düşünmüyorum. CHP İzmir'de her girdiği seçimde kazanır diye bir şey yok. Kale benzetmesine de şiddetle karşı çıkıyorum. İzmir'de benim bilmediğim mahalle, sokak yoktur. Belediye başkanlığı seçimlerini merakla bekliyoruz.