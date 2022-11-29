Son dakika... Taksim'deki terör saldırısının firarisi Bilal Hassan'ın kardeşi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:
Taksim'de 13 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hasssan'ın kardeşi Ahmad Elhac Nwas Beyoğlu'nda konfeksiyon atölyesinde gözaltına alınmıştı. Ahmad Elhac Nwas'ın 2 yıldır Türkiye'de yaşadığı ve göçmen kimlik numarası aldığı belirtildi. Gözaltına alınan Nwas, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Şüpheli Ahmad Elhac Nwas'ın savcılıktaki işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe şüpheli Ahmad Elhac Nwas "Kasten öldürme" ve "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" suçundan tutuklandı.