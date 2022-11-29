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Son dakika... Taksim'deki terör saldırısının firarisi Bilal Hassan'ın kardeşi tutuklandı

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#İstiklal Caddesi#Saldırı#Bilal Hassan
Son dakika... Taksimdeki terör saldırısının firarisi Bilal Hassanın kardeşi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2022 19:05

Son dakika haberine göre; Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın Beyoğlu'nda gözaltına alınan kardeşi Ahmad Elhac Nwas "Kasten öldürme" ve "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" suçundan tutuklandı.

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Taksim'de 13 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hasssan'ın kardeşi Ahmad Elhac Nwas Beyoğlu'nda konfeksiyon atölyesinde gözaltına alınmıştı. Ahmad Elhac Nwas'ın 2 yıldır Türkiye'de yaşadığı ve göçmen kimlik numarası aldığı belirtildi. Gözaltına alınan Nwas, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. 

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI 

Şüpheli Ahmad Elhac Nwas'ın savcılıktaki işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe şüpheli Ahmad Elhac Nwas "Kasten öldürme" ve "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" suçundan tutuklandı.

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#İstiklal Caddesi#Saldırı#Bilal Hassan

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