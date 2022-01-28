Son dakika: İşte Asiye Ateş'in son sağlık durumu... Haftaya taburcu edilecek

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ece Erkenin büyük acısı... Saatler sonra ilk paylaşımEce Erken'in büyük acısı... Saatler sonra ilk paylaşım!#Ece Erken
Galatasaray hazırlık maçında dağıldı 6 gol birden... As oyuncular sahadaydı...Galatasaray hazırlık maçında dağıldı! 6 gol birden... As oyuncular sahadaydı...#Galatasaray
7 yılın zirvesine çıktı Kritik tarih 2 Şubat7 yılın zirvesine çıktı! Kritik tarih 2 Şubat#Petrol Fiyatları
Acı haberin ardından ilk kez görüntülendi Yıkıldı Keşke ben ölseydimAcı haberin ardından ilk kez görüntülendi! Yıkıldı! 'Keşke ben ölseydim'#Ece Erken
Tansiyonu yükselten telefon: Biden Ukraynayı aradı, Rus işgali için tarih verdiTansiyonu yükselten telefon: Biden Ukrayna'yı aradı, Rus işgali için tarih verdi!#Biden
Şaka gibi karar Seri katile hapishane yönetimini verdilerŞaka gibi karar! 'Seri katile hapishane yönetimini verdiler' #Kuzey Kore
En kısa sürede Meclis gündemine gelmesi bekleniyor Kripto düzenlemesinde son durum...En kısa sürede Meclis gündemine gelmesi bekleniyor! Kripto düzenlemesinde son durum...#Kripto Para Piyasası
Duyan şaşkına döndü... Soyları devam etsin diye...Duyan şaşkına döndü... Soyları devam etsin diye...#İsrail
Samimi sözler: Özlemini en çok duyduğum şey…Samimi sözler: Özlemini en çok duyduğum şey…#Damla Sönmez
Yarı final maçında ortalık karıştı Hakeme olay sözler: Sen salak mısınYarı final maçında ortalık karıştı! Hakeme olay sözler: Sen salak mısın?#Daniil Medvedev
En büyük maske kullanım hataları Faydadan çok zararı olur...En büyük maske kullanım hataları! 'Faydadan çok zararı olur...'#Koronavirüs
Geri adımların en güzelidir buGeri adımların en güzelidir bu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kayıp prensesten haber var Resmi olarak açıklandı'Kayıp' prensesten haber var! Resmi olarak açıklandı#Prenses Charlene
Kanlı saldırıya ait yeni detaylar ortaya çıktı Böyle tehdit etmiş... Ağabeylerimi gönderirimKanlı saldırıya ait yeni detaylar ortaya çıktı! Böyle tehdit etmiş... "Ağabeylerimi gönderirim"#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Elon Muskın başı 19 yaşında bir gençle dertte Para teklif etti ama kurtulamadı...Elon Musk'ın başı 19 yaşında bir gençle dertte! Para teklif etti ama kurtulamadı...#Elon Musk
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: İşte Asiye Ateş'in son sağlık durumu... Haftaya taburcu edilecek

#Asiye Ateş#Gaziantep#Taburcu
Son dakika: İşte Asiye Ateşin son sağlık durumu... Haftaya taburcu edilecek

Gaziantep'te pitbull köpeklerinin saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş'in (4) dün kulak bölgesine yapılan operasyon nedeniyle taburcu edilme tarihi, gelecek haftaya kaldı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Asiye'nin kulakla ilgili sorunlarının giderildiğini ve gelecek hafta başında taburcu edileceğini söyledi.

Haberin Devamı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık'ta, oturdukları sitenin bahçesinde, Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında başından ağır yaralanan Asiye Ateş, kentteki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edildi. Minik Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 4 saat süren operasyon geçirdi. Asiye'nin sırtından ve bacağından alınan dokular, baş kısmına nakledildi. Bir süre yoğun bakımda kalan Asiye, servise alındı.

Gözden Kaçmasın

Pitbull saldırısında yaralanmıştı Asiye Ateş servise alındıPitbull saldırısında yaralanmıştı! Asiye Ateş servise alındıHaberi Görüntüle

İşitme kaybı ve yüz felci ihtimali üzerine bir operasyon daha geçiren Asiye'nin bu yöndeki tedavisi devam ediyor. Asiye'nin işitme kaybına ilişkin dün kulak bölgesine operasyon yapıldığını belirten Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Asiye'nin kulakla ilgili sorunlarının giderildiğini ve gelecek hafta başında taburcu edileceğini söyledi.

Haberin Devamı

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Asiye normal servise alındı
daha fazla video içinAsiye normal servise alındı
Haberle ilgili daha fazlası:
#Asiye Ateş#Gaziantep#Taburcu

BAKMADAN GEÇME!

Eda Taşpınarın panik anları... Arkasından bakakaldı

Eda Taşpınar'ın panik anları... Arkasından bakakaldı

#Eda Taşpınar
Notere gitmeden önce okuyun 100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar

Notere gitmeden önce okuyun! '100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar'

#Emlak Yatırımı
Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

#Deniz Marşan

BAKMADAN GEÇME!

Eda Taşpınarın panik anları... Arkasından bakakaldı

Eda Taşpınar'ın panik anları... Arkasından bakakaldı

#Eda Taşpınar
Notere gitmeden önce okuyun 100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar

Notere gitmeden önce okuyun! '100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar'

#Emlak Yatırımı
Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

#Deniz Marşan