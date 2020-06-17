Son dakika... İstanbul'daki en büyük çetelerden birini ‘evsiz’ kılığındaki polis çökertti!

CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ’ın haberine göre, İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmara Denizi’nden geçen transit gemilere akaryakıt temin eden tanker üzerinden kaçakçılık yapıldığı bilgisini aldı…

GİZLİ KAMERA DÜZENEĞİ KURULDU

Akaryakıt çetesinin denizden aldıkları kaçak akaryakıtı Yenikapı’dan karaya çıkarttığının belirlenmesi üzerine polis buraya gizli kamera düzeneği kurdu…

EVSİZ KILIĞINDAKİ POLİS AYLARCA TAKİP ETTİ

Kaçakçılık Şubesi’ne bağlı çalışan ‘evsiz’ kılığındaki bir polis memuru da aylarca burada fiziki takip yaptı… Çete üyeleri o polisten hiç şüphelenmedi…

HAVADAN, DENİZDEN VE KARADAN OPERASYON DÜZENLENDİ

Evsiz kılığındaki polis, çete üyelerinin denizden aldığı kaçak akaryakıtı karada bulunan bir minibüsü aktarıldığı bilgisini verdi… Bunun üzerine çeteye yönelik havadan, karadan ve denizden eş zamanlı operasyon düzenlendi…

ÇETE ÇÖKERTİLDİ

Operasyonda, 398 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 11 çete üyesi de suçüstü yakalandı…

MÜHÜRLÜ VANANIN SOMUNLARINI GEVŞETMİŞLER

Çete üyelerinin, transit gemilere akaryakıt temin eden tankerin mühürlü olan vanalarının cıvatalarını gevşettikleri tespit edildi… Bu sayede de çetenin tankerde bulunan akaryakıtları gemilere satmış gibi göstererek karaya çıkarttıkları öğrenildi…