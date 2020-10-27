Son dakika... İstanbul'da toplu taşımada yoğunluk dikkat çekti!.. İşte sabah saatlerinde çekilen görüntüler

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İstanbul'da sabah işe gidiş saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk yaşandı. Bahçelievler Yenibosna'da İETT ve özel halk otobüslerine binen vatandaşların ve araç içerisinde bulunan yolcuların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü. Otobüslere binen vatandaşların mesafeyi korumadan araçlara bindiği ve otobüs kapılarında yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

KARTAL'DA MİNİBÜSLER DOLDU TAŞTI

Altunizade metrobüs duraklarında kısmi bir yoğunluk yaşandı. Özellikle üst geçit ve girişlerde sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü. Vatandaşlar vaka sayısını azalması için kurallara uyulmasını istedi.

Sabah saatlerinde işe gitmek için D-100 Kartal Köprüsünde minibüs ve otobüsleri kullananlar sosyal mesafe kuralına uyulmadığı ve yolculuk esnasında bazılarında maskeleri çene altında olması dikkat çekti. Öte yandan bazı minibüs şoförlerinin kendilerine verilen kapasitenin üzerinde fazla yolcu aldıklarını görüntüleyen gazetecilerin görüntü almaması için yolcuları durakta indirmedi.

ESENYURT'TA MİNİBÜSLER YİNE TIKLIM TIKLIM

Esenyurt minibüs hattında çekilen görüntülerde sınırlı sayıda yolcu alması gereken minibüsler tıklım tıklım görüntülendi. Buna bir de maskeyi hiç takmayan ya da çenesinin altında taşıyan dolmuş şoförleri eklenince ortaya akıl almaz görüntüler çıktı. Yoğunluk sebebiyle minibüsler içinde zaman zaman tartışma yaşandığı görüldü. Bu tartışmalardan biri de kameralara yansıdı.



FAHRETTİN KOCA TOPLU TAŞIMAYA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İstanbul Valiliği'nde kentin yerel yöneticileriyle dün akşam bir toplantı gerçekleştirmiş ve sonrasında yaptığı açıklamada koronavirüs salgınıyla ilgili toplu taşımadaki yoğunluğa dikkat çekmişti.

Fahrettin Koca, "Toplu taşıma, pazaryerleri, alışveriş ortamları, çeşitli kent alanları; müdahale bekleyen konulardır. Yaptığımız toplantıda yetkililerle bu sorunları tek tek ele aldık. Nüfusun büyük kısmını oluşturan, riski sabah akşam göğüsleyen, işçi-memur, çalışan kesimin, işe aynı saatte gidip, aynı saatte dönmesinin mümkün mertebe önlenmesini amaçlıyoruz. Kurallara uymanın mümkün olmadığı toplu taşımada risk devam ettikçe, istediğimiz düzeyde başarılı olamayız.

Bu sebeple, toplantıda, otobüs, metrobüs, metro ve tramvay seferlerine ek seferler konması, saat düzenlemesi yapılması gündeme getirilmiştir. Kamu ve özel sektörle çalışma saatlerinin pandemi şartlarına göre gözden geçirilmesi ele alınan konulardan biridir. Kurumlar, ofise gitmeden yapılması mümkün işlerin uzaktan erişimle evde yapılması kolaylığı sunmalıdır" demişti.

2 BİN 198 HASTA, 75 CAN KAYBI...

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 198 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 75 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 132 bin 913 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 198 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 75 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1618 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 316 bin 8'e yükseldi.

Toplam test sayısı 13 milyon 350 bin 801'e ulaştı. Hasta sayısı 363 bin 999, vefat sayısı 9 bin 874, ağır hasta sayısı 1780, aktif hasta sayısı 38 bin 117 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,4, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.

"Ağır ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2 bin 198 yeni hasta var. Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor. Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız. Tedbirden daha güçlü bir silahımız bugün için yok. Salgına karşı organize olalım."