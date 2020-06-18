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Haber Giriş: 18.06.2020 - 12:34,Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul'da şiddetli sağanak!

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Son dakika... İstanbul'da şiddetli sağanak!
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Öğle saatlerinden sonra İstanbul’un birçok ilçesinde sağanak yağış etkili olmaya başladı. Bazı ilçelerde ise dolu yağışları görüldü. CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, İstanbul'daki yağışın 17.00 sularında sona ereceğini, gece saatlerinde ise tekrar başlayacağını söyledi. Sürmeli, İstanbul'un Pendik ve Tuzla ilçelerini uyarırken, geceki yağışın ise İstanbul ile birlikte Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya'ya Yalova kentlerinde de görüleceğini aktardı.

Bağcılar ve Güngören'de bir anda etkili olan yağış nedeniyle kimi vatandaşların binaların altında beklediği, kimi vatandaşların ise şemsiyelerini açtığı görüldü.

Son dakika... İstanbulda şiddetli sağanak

Çocukların ise yağmur nedeniyle sokaklarda koşuşturması dikkat çekti.

Son dakika... İstanbulda şiddetli sağanak

Aniden bastıran yağış kameralara yansıdı.

Son dakika... İstanbulda şiddetli sağanak

BAĞCILAR'DA ŞİDDETLİ YAĞMUR VE DOLU

Bağcılar'da şiddetli yağmur ve dolu yağışı etkili oluyor. Etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü. Vatandaşlar yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Bir otomobil yağış nedeniyle yolda kaldı.

Son dakika... İstanbulda şiddetli sağanak

GECE TEKRAR BAŞLAYACAK

CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, canlı yayında değerlendirmelerde bulundu.

Sürmeli şöyle konuştu:

"Tipik yaz tipi.  Bölge bölge, nerede nem fazlaysa orada yağış oluyor. 

1.5-2 saat içerisinde, Pendik, Tuzla civarından Kocaeli'ye doğru baktığımız alanda 1 saat içinde aldığımız yağışın 2 katı yağış düşecek. Bu alanda sel riski yüksek şuanda. Anadolu Yakası'nın orta kesimlerinden doğuya doğru ağır bir sağanak var.

Akşam saatlerine kalmadan, saat 17.00 civarında bu yağış gitmiş olacak. Geceden itibaren tekrar gelecek. Bugün aldığımız yağışın benzerini sabaha karşı tekrar alacağız, öğle saatlerine kadar devam edecek. Bu sadece İstanbul için değil, Kırklareli, Tekirdağ, oradan Kocaeli, Sakarya'ya Yalova'ya doğru ilerliyor."

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