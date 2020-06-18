Son dakika... İstanbul'da şiddetli sağanak!

Bağcılar ve Güngören'de bir anda etkili olan yağış nedeniyle kimi vatandaşların binaların altında beklediği, kimi vatandaşların ise şemsiyelerini açtığı görüldü.

Çocukların ise yağmur nedeniyle sokaklarda koşuşturması dikkat çekti.

Aniden bastıran yağış kameralara yansıdı.

BAĞCILAR'DA ŞİDDETLİ YAĞMUR VE DOLU

Bağcılar'da şiddetli yağmur ve dolu yağışı etkili oluyor. Etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü. Vatandaşlar yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Bir otomobil yağış nedeniyle yolda kaldı.

GECE TEKRAR BAŞLAYACAK

CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, canlı yayında değerlendirmelerde bulundu.

Sürmeli şöyle konuştu:

"Tipik yaz tipi. Bölge bölge, nerede nem fazlaysa orada yağış oluyor.

1.5-2 saat içerisinde, Pendik, Tuzla civarından Kocaeli'ye doğru baktığımız alanda 1 saat içinde aldığımız yağışın 2 katı yağış düşecek. Bu alanda sel riski yüksek şuanda. Anadolu Yakası'nın orta kesimlerinden doğuya doğru ağır bir sağanak var.

Akşam saatlerine kalmadan, saat 17.00 civarında bu yağış gitmiş olacak. Geceden itibaren tekrar gelecek. Bugün aldığımız yağışın benzerini sabaha karşı tekrar alacağız, öğle saatlerine kadar devam edecek. Bu sadece İstanbul için değil, Kırklareli, Tekirdağ, oradan Kocaeli, Sakarya'ya Yalova'ya doğru ilerliyor."