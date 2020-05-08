Son dakika: İstanbul'da sahurda korkutan göçük

Öte yandan, yolun çökme anları da bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Çökme sırasında vatandaşların bağrışma ve panik anları kameraya yansıdı.

ÇOK SAYIDA POLİS, İTFAİYE VE AFAD EKİBİ SEVK EDİLDİ

Olay sonrası, bölgeye destek amaçlı çok sayıda, polis, itfaiye ve AFAD ekibi ile belediye ekipleri sevk edildi. Bölgede incelemeler sürerken, çalışmaların gündüz saatlerinde yoğunlaştırılacağı belirtildi.





