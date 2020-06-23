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İSTANBUL (İHA)
Haber Giriş: 23.06.2020 - 13:33,Son Güncelleme:

Son dakika… İstanbul’da sağanak ve dolu yağışı etkili oluyor

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Son dakika… İstanbul’da sağanak ve dolu yağışı etkili oluyor
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İstanbul’da bazı bölgelerde dolu yağışı etkili olmaya başladı. Çengelköy’de etkisini gösteren dolu kameraya yansıdı.

İstanbul’da yapılan uyarıların ardından, bazı bölgelerde sağanak yağmur ve dolu etkisini göstermeye başladı. Çengelköy’de de dolu yağışı etkisini gösterdi. Çengelköy’de şiddetli bir şekilde dolu yağışının etkili olduğu görüldü.

Son dakika… İstanbul’da sağanak ve dolu yağışı etkili oluyor
ÜSKÜDAR'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Üsküdar'da etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü. Trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Son dakika… İstanbul’da sağanak ve dolu yağışı etkili oluyor

Son dakika… İstanbul’da sağanak ve dolu yağışı etkili oluyor


Beşiktaş'ta şiddetli yağmur etkili oluyor
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