İSTANBUL (İHA)
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Son dakika… İstanbul’da sağanak ve dolu yağışı etkili oluyor
İstanbul’da bazı bölgelerde dolu yağışı etkili olmaya başladı. Çengelköy’de etkisini gösteren dolu kameraya yansıdı.
İstanbul’da yapılan uyarıların ardından, bazı bölgelerde sağanak yağmur ve dolu etkisini göstermeye başladı. Çengelköy’de de dolu yağışı etkisini gösterdi. Çengelköy’de şiddetli bir şekilde dolu yağışının etkili olduğu görüldü.
ÜSKÜDAR'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
Üsküdar'da etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü. Trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
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