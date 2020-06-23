Son dakika… İstanbul’da sağanak ve dolu yağışı etkili oluyor

İstanbul’da yapılan uyarıların ardından, bazı bölgelerde sağanak yağmur ve dolu etkisini göstermeye başladı. Çengelköy’de de dolu yağışı etkisini gösterdi. Çengelköy’de şiddetli bir şekilde dolu yağışının etkili olduğu görüldü.

ÜSKÜDAR'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Üsküdar'da etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü. Trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti.







