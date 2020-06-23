Cengiz ÇOBAN- Murat KORKMAZ-Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM-İdris TİFTİKCİ-Zeki GÜNAL / İSTANBUL (DHA)- AA
Haber Giriş: 23 Haziran 2020 - 15:35,
Son dakika haberi... İstanbul'da şiddetli yağmur! Hava bir anda karardı, Çatalca'da hortum
Son dakika haberi... İstanbul'un bazı bölgelerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kentin Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde aniden bastıran yağış, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam ediyor. Öte yandan, CNN Türk Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli ise İstanbul’da yaşanan fırtına ile ilgili son bilgilileri paylaştı. Bünyamin Sürmeli, ''Öncelikle Avrupa yakasında kendini gösteriyor. Anadolu Yakası'nda da kuvvetli yağışlar var. Avrupa'da daha erken başladı. Anadolu'da dolu yağışları var. Süper Hücre dediğimiz yağışlarda dolu ve su baskınları yapabiliyor. Yağışların son kuvvetli bastıracağı yer Anadolu Yakası. 7 - 8 sularından itibaren enerjisini yitirmeye başlayacak. Yarın öğlene kadar bu yağışlar devam edecek.'' ifadelerini kullandı.
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İstanbul'da beklenen yağış başladı. Bazı ilçelerde şiddetli yağış nedeniyle yollar göle dönerken, bazı yerlerde ise dolu yağışı etkili oldu.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. Boğaz'ın üstünü karabulutların kaplamasını ardından Anadolu Yakası'nda başlayan yağış bir süre sonra Avrupa Yakası'nda da etkisini gösterdi. Taksim Meydanı'nda yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
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Beşiktaş Meydanı ve Beşiktaş iskelesinde aniden bastıran sağanak nedeniyle vatandaşlar çatı altlarına sığındı. Etkili yağış nedeniyle Beşiktaş'ta yollar da göle döndü. Trafikte araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
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ÜSKÜDAR'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
Üsküdar'da etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü. Trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
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ARNAVUTKÖY'DE VATANDAŞLARIN ZOR ANLARI
Arnavutköy'de yağışın etkisiyle bazı yollar göle döndü. Yağmur suyunun aktığı yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.
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ORTAKÖY’DE CADDE SULAR ALTINA KALDI
Yağmur ile birlikte Beşiktaş Ortaköy’de cadde sular altına kaldı. Sular ile birlikte caddede bulunan bazı şeyler sürüklenmeye başladı. Vatandaşlar dükkanlarına su girmemesi için uğraştı.
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YAĞMUR VE DOLUNUN İSTANBUL'A GİRİŞİ DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ
İstanbul'un üstünü öğle saatlerinde kara bulutlar sardı, yağmur ve dolu başladı.
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Şiddetli yağmur nedeniyle Beşiktaş’da göle dönen sokakta ticari taksi mahsur kaldı. Taksiden inen sürücü ve yabancı uyruklu müşterisi aracı iterek sudan kurtardı. Taksi şoförü, "Aldık yolda çıkamadık. Müşteri ile birlikte arabayı ittik. Bu belediyenin çalışmaması. Burada bulunan iki yeri açmıyorlar" dedi.
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ÇATALCA VE HADIMKÖY’DE HORTUM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı.
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Çatalca ve Hadımköy'de hortum oluştu. Hortumu gören ve cep telefonları ile kaydeden vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.
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ESENYURT'TA ÇATIDAN KOPAN PARÇALAR ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Esenyurt Aşık Veysel Caddesi'nde özel bir tıp merkezinin çatısından demir levhalar, yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle aşağıdaki araçların üzerine uçtu. Olayda park halinde bulunan 6 araç zarar gördü. Yoldan geçen iki kişi ise olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Öte yandan Yoğun sağnağın görüldüğü bölgede kısa süreli dolu yağışı da oldu.
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SULTANGAZİ'DE DOLU ARAÇLARIN ÜZERİNE HALI SERDİRDİ
Sultangazi'de öğle saatlerinde dolu ve sağanak yağış etkili oldu. Fındık büyüklüğünde yağan doluyu gören vatandaşlar, sokağa çıkarak zarar görmemesi için araçlarının üzerine halı, kilim, battaniye serdi. Kısa bir süre etkili olan dolu yağışından sonra hava yerini sağanak yağışa bıraktı. Aracına halı örten Hatice Serpil Usta, " Aracı örttüm çünkü dolu çok kötü yağdı. Büyük büyük yağdı. Bundan birkaç sene önce oldu. Araçların üzeri delindi. Biz de araba yeni olduğu için korktuk. Ne var ne yok elimizden geldiğince örtmeye çalıştık. Herkes örtüyordu bizde örttük" dedi.
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BÜNYAMİN SÜRMELİ SON BİLGİLERİ PAYLAŞTI
CNN Türk Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli ise İstanbul’da yaşanan fırtına ile ilgili son bilgilileri paylaştı. Bünyamin Sürmeli, ''Öncelikle Avrupa yakasında kendini gösteriyor. Anadolu Yakası'nda da kuvvetli yağışlar var. Avrupa'da daha erken başladı. Anadolu'da dolu yağışları var. Süper Hücre dediğimiz yağışlarda dolu ve su baskınları yapabiliyor.
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Bünyamin Sürmeli, İstanbul’da yaşanan fırtına ile ilgili son bilgilileri paylaştı
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Hortum oluşumu başka bir boyut. Aynı sistemin içerisinde Süper Hücre aynı zamanda dolu yapan yağışlar, aynı zamanda hortumu destekleyebiliyor.
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Biz geniş bir alanda alçak basınçtan bahsediyoruz. O alçak basıncın hortum üzerinde oluştuğunu düşünün. Alçak basınç alanının dar bir alanda kendini gösterdiğini düşünün. Hortum hadisesi bunun gibi.Bu hortumlar uzun süre kalmıyor. Enerjisini bitirdikten sonra ömrünü tamamlıyor. Çatalca çevrelerinden hortum görüntülerini görüyorsunuz.Ama yağışlar önce Avrupa yakasında, sonra Anadolu yakasında kendini göstermekte.
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Yağışların ağırlıklı büyük kısmı Marmara'nın Doğusu'nda. Yalova, Kocaeli, Sakarya civarlarında. Batıya gelmesiyle beraber İstanbul'u da yakaladı. İstanbul için de uyarılarımızı veriyorduk. Üzerine hortum da eklenmiş oldu.Bu yağışlar 5 - 6 - 7 sularına kadar devam edecek. Yağışların son kuvvetli bastıracağı yer Anadolu Yakası. 7 - 8 sularından itibaren enerjisini yitirmeye başlayacak. Yarın öğlene kadar bu yağışlar devam edecek.Su baskınları yaptı ve enerjisini tamamlamış değil. Şehrin üzerinde dolaşıyor. Bu sürenin bitmesi akşam 7 - 8 sularını bulacağı benziyor. O zamana kadar bodrum katında yaşayanlara, yolda olacaklara da dibini görmediğiniz sulara adımınızı atmayın.'' ifadelerini kullandı.