MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi... İstanbul'da şiddetli yağmur! Hava bir anda karardı, Çatalca'da hortum
GeriGündem Son dakika haberi... İstanbul'da şiddetli yağmur! Hava bir anda karardı, Çatalca'da hortum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Cengiz ÇOBAN- Murat KORKMAZ-Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM-İdris TİFTİKCİ-Zeki GÜNAL / İSTANBUL (DHA)- AA
Haber Giriş: 23 Haziran 2020 - 15:35,

Son dakika haberi... İstanbul'da şiddetli yağmur! Hava bir anda karardı, Çatalca'da hortum

Son dakika haberi... İstanbul'un bazı bölgelerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kentin Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde aniden bastıran yağış, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam ediyor. Öte yandan, CNN Türk Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli ise İstanbul’da yaşanan fırtına ile ilgili son bilgilileri paylaştı. Bünyamin Sürmeli, ''Öncelikle Avrupa yakasında kendini gösteriyor. Anadolu Yakası'nda da kuvvetli yağışlar var. Avrupa'da daha erken başladı. Anadolu'da dolu yağışları var. Süper Hücre dediğimiz yağışlarda dolu ve su baskınları yapabiliyor. Yağışların son kuvvetli bastıracağı yer Anadolu Yakası. 7 - 8 sularından itibaren enerjisini yitirmeye başlayacak. Yarın öğlene kadar bu yağışlar devam edecek.'' ifadelerini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

İstanbul'da beklenen yağış başladı. Bazı ilçelerde şiddetli yağış nedeniyle yollar göle dönerken, bazı yerlerde ise dolu yağışı etkili oldu.

2
Abone Olgoogle-news

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. Boğaz'ın üstünü karabulutların kaplamasını ardından Anadolu Yakası'nda başlayan yağış bir süre sonra Avrupa Yakası'nda da etkisini gösterdi. Taksim Meydanı'nda yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

3
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş Meydanı ve Beşiktaş iskelesinde aniden bastıran sağanak nedeniyle vatandaşlar çatı altlarına sığındı. Etkili yağış nedeniyle Beşiktaş'ta yollar da göle döndü. Trafikte araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

4ÜSKÜDARDA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
Abone Olgoogle-news

ÜSKÜDAR'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Üsküdar'da etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü. Trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

5ARNAVUTKÖYDE VATANDAŞLARIN ZOR ANLARI
Abone Olgoogle-news

ARNAVUTKÖY'DE VATANDAŞLARIN ZOR ANLARI

Arnavutköy'de yağışın etkisiyle bazı yollar göle döndü. Yağmur suyunun aktığı yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

6ORTAKÖY’DE CADDE SULAR ALTINA KALDI
Abone Olgoogle-news

ORTAKÖY’DE CADDE SULAR ALTINA KALDI

Yağmur ile birlikte Beşiktaş Ortaköy’de cadde sular altına kaldı. Sular ile birlikte caddede bulunan bazı şeyler sürüklenmeye başladı. Vatandaşlar dükkanlarına su girmemesi için uğraştı.

7YAĞMUR VE DOLUNUN İSTANBULA GİRİŞİ DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ
Abone Olgoogle-news

YAĞMUR VE DOLUNUN İSTANBUL'A GİRİŞİ DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

İstanbul'un üstünü öğle saatlerinde kara bulutlar sardı, yağmur ve dolu başladı.

8
Abone Olgoogle-news

Şiddetli yağmur nedeniyle Beşiktaş’da göle dönen sokakta ticari taksi mahsur kaldı. Taksiden inen sürücü ve yabancı uyruklu müşterisi aracı iterek sudan kurtardı. Taksi şoförü, "Aldık yolda çıkamadık. Müşteri ile birlikte arabayı ittik. Bu belediyenin çalışmaması. Burada bulunan iki yeri açmıyorlar" dedi.

9ÇATALCA VE HADIMKÖY’DE HORTUM
Abone Olgoogle-news

ÇATALCA VE HADIMKÖY’DE HORTUM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı.

10
Abone Olgoogle-news

Çatalca ve Hadımköy'de hortum oluştu. Hortumu gören ve cep telefonları ile kaydeden vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

11ESENYURTTA ÇATIDAN KOPAN PARÇALAR ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Abone Olgoogle-news

ESENYURT'TA ÇATIDAN KOPAN PARÇALAR ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Esenyurt Aşık Veysel Caddesi'nde özel bir tıp merkezinin çatısından demir levhalar, yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle aşağıdaki araçların üzerine uçtu. Olayda park halinde bulunan 6 araç zarar gördü. Yoldan geçen iki kişi ise olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Öte yandan Yoğun sağnağın görüldüğü bölgede kısa süreli dolu yağışı da oldu.

12SULTANGAZİDE DOLU ARAÇLARIN ÜZERİNE HALI SERDİRDİ
Abone Olgoogle-news

SULTANGAZİ'DE DOLU ARAÇLARIN ÜZERİNE HALI SERDİRDİ

Sultangazi'de öğle saatlerinde dolu ve sağanak yağış etkili oldu. Fındık büyüklüğünde yağan doluyu gören vatandaşlar, sokağa çıkarak zarar görmemesi için araçlarının üzerine halı, kilim, battaniye serdi. Kısa bir süre etkili olan dolu yağışından sonra hava yerini sağanak yağışa bıraktı. Aracına halı örten Hatice Serpil Usta, " Aracı örttüm çünkü dolu çok kötü yağdı. Büyük büyük yağdı. Bundan birkaç sene önce oldu. Araçların üzeri delindi. Biz de araba yeni olduğu için korktuk. Ne var ne yok elimizden geldiğince örtmeye çalıştık. Herkes örtüyordu bizde örttük" dedi.

13BÜNYAMİN SÜRMELİ SON BİLGİLERİ PAYLAŞTI
Abone Olgoogle-news

BÜNYAMİN SÜRMELİ SON BİLGİLERİ PAYLAŞTI

CNN Türk Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli ise İstanbul’da yaşanan fırtına ile ilgili son bilgilileri paylaştı. Bünyamin Sürmeli, ''Öncelikle Avrupa yakasında kendini gösteriyor. Anadolu Yakası'nda da kuvvetli yağışlar var. Avrupa'da daha erken başladı. Anadolu'da dolu yağışları var. Süper Hücre dediğimiz yağışlarda dolu ve su baskınları yapabiliyor.

14
Abone Olgoogle-news

Bünyamin Sürmeli, İstanbul’da yaşanan fırtına ile ilgili son bilgilileri paylaştı

15
Abone Olgoogle-news

Hortum oluşumu başka bir boyut. Aynı sistemin içerisinde Süper Hücre aynı zamanda dolu yapan yağışlar, aynı zamanda hortumu destekleyebiliyor.

16
Abone Olgoogle-news

Biz geniş bir alanda alçak basınçtan bahsediyoruz. O alçak basıncın hortum üzerinde oluştuğunu düşünün. Alçak basınç alanının dar bir alanda kendini gösterdiğini düşünün. Hortum hadisesi bunun gibi.Bu hortumlar uzun süre kalmıyor. Enerjisini bitirdikten sonra ömrünü tamamlıyor. Çatalca çevrelerinden hortum görüntülerini görüyorsunuz.Ama yağışlar önce Avrupa yakasında, sonra Anadolu yakasında kendini göstermekte.

17
Abone Olgoogle-news

Yağışların ağırlıklı büyük kısmı Marmara'nın Doğusu'nda. Yalova, Kocaeli, Sakarya civarlarında. Batıya gelmesiyle beraber İstanbul'u da yakaladı. İstanbul için de uyarılarımızı veriyorduk. Üzerine hortum da eklenmiş oldu.Bu yağışlar 5 - 6 - 7 sularına kadar devam edecek. Yağışların son kuvvetli bastıracağı yer Anadolu Yakası. 7 - 8 sularından itibaren enerjisini yitirmeye başlayacak. Yarın öğlene kadar bu yağışlar devam edecek.Su baskınları yaptı ve enerjisini tamamlamış değil. Şehrin üzerinde dolaşıyor. Bu sürenin bitmesi akşam 7 - 8 sularını bulacağı benziyor. O zamana kadar bodrum katında yaşayanlara, yolda olacaklara da dibini görmediğiniz sulara adımınızı atmayın.'' ifadelerini kullandı.

18
Abone Olgoogle-news
19
Abone Olgoogle-news
20
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi