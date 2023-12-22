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Son dakika: İstanbul'da sağanak trafiği felç etti! Yola çıkacaklar dikkat

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Yoğunluğu#İstanbul#Sağanak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2023 16:56

AKOM ve İstanbul Valiliği'nin uyarılarının ardından İstanbul'da öğlen saatlerinde fırtına ve sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağışla birlikte son iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da yağışın akşam saatlerinde yoğunlaşacağı uyarısında bulunmuştu. Uyarıların ardından İstanbul'da kuvvetli sağanak ve rüzgar etkili oldu. Aralıklarla etkisini gösteren yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu da arttı.

Saat 17.22 itibariyle  haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 89'u buldu.

AKOM UYARDI: OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKATLİ OLUN

İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi Resmi'nden (AKOM) yapılan uyarıda "İstanbul'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek kısa süreli hamlelerle fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Beraberinde ise kısa süreli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilmektedir" denilmişti.

Açıklamada "Cumartesi akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" ifadelerine yer verilmişti.

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İSTANBUL VALİLİĞİ DE UYARDI

İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Meteoroloji'den alınan bilgiye göre; Batı Karadeniz’de rüzgarın Cumartesi günü ilk saatlerde doğusunda, öğle saatlerinden itibaren genelinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısında bulunmuştu.

Son dakika: İstanbulda sağanak trafiği felç etti Yola çıkacaklar dikkat

 

 

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#Trafik Yoğunluğu#İstanbul#Sağanak

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