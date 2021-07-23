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Haber Giriş: 23.07.2021 - 12:10 | Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul'da kaç milyon doz koronavirüs aşısı yapıldı? Vali Yerlikaya duyurdu

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Son dakika... İstanbul'da kaç milyon doz koronavirüs aşısı yapıldı? Vali Yerlikaya duyurdu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptıığ paylaşımla İstanbul'da koronavirüs aşısı olanların sayısını açıkladı.

 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstanbul'da yapılan koronavirüs aşısı sayısını açıkladı. Vali Yerlikaya, İstanbul'da toplam 11 milyon 839 bin 528 doz koronavirüs aşısı yapıldığını duyurdu.

İşte Vali Yerlikaya'nın paylaşımı:

22 Temmuz itibarıyla İstanbul’da,

1.doz: 7.346.727

%63.1

2.doz: 3.951.911

3.doz: 540.890

Toplamda 11.839.528 doz aşı yapıldı.

İstanbul’da ya da tatilde ya da baba ocağında aşınızı yaptırabilirsiniz. Ertelemeyelim!

 

KORONAVİRÜSTE SON 24 SAAT

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 22 Temmuz saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 39 milyon 178 bin 721, ikinci doz aşı sayısı 21 milyon 729 bin 590 oldu. Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 64 milyon 609 bin 263'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 214 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 586 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 93 oldu.

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18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 63,08, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 34,86 olarak gerçekleşti.

Öte yandan 10-16 Temmuz Türkiye Haftalık Kovid-19 tablosu da yayımlandı. Buna göre, bu haftada toplam 1 milyon 608 bin 670 Kovid-19 testi yapıldı, 43 bin 609 kişinin testi pozitif çıktı, 295 kişi yaşamını yitirdi, 36 bin 377 kişi iyileşti, hasta sayısı 3 bin 748 oldu. Ortalama ağır hasta sayısı 552 olarak açıklandı.

Hastalarda zatürre oranı 4,7, yatak doluluk oranı 48,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı 62,1, ventilatör doluluk oranı ise 26,3 oldu.

Toplam vaka sayısı 5 milyon 514 bin 373, toplam vefat sayısı 50 bin 450 oldu.

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