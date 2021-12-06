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Son dakika... İstanbul merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 20'si görevde 47 askeri personele yakalama kararı

#İstanbul#FETÖ#Operasyon
Son dakika... İstanbul merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 20si görevde 47 askeri personele yakalama kararı

Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aralarında görevde bulunan 5 astsubay, 20 kapatılan askeri okul öğrencisi ve 6 mahrem imamın bulunduğu toplam 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda 24 şüpheli yakalandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesörlü telefon kartları ve ankesör / büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen ve örgütsel mensubiyetlerine dair itirafçı beyanı elde edilen şüphelilere yönelik soruşturmalar devam ediyor.

Son dakika... İstanbul merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 20si görevde 47 askeri personele yakalama kararı

Soruşturma kapsamında Hava, Kara, Deniz ve Jandarma Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup görevde bulunan 5 astsubay, 15 subay, ihraç edilen 1 eski askeri personel ve askeri okullara giriş sınavında örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için kullanılan kodlama bilgisi bulunduğu yönde tespit yapılan 20 kapatılan askeri okul öğrencisi ile 6 sivil mahrem imam olmak üzere toplam 47 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli 14 farklı ilde, 47 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 24 şüpheli yakalandı. Yakalama çalışmaları devam ediyor.

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