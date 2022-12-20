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Son dakika... İstanbul'da El Kaide, DEAŞ ve HTŞ operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Operasyon#İstanbul#El Kaide
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2022 08:39

İstanbul’da El Kaide, DEAŞ ve Heyeti Tahrir Şam (HTŞ) gibi radikal terör örgütleriyle bağlantılı oldukları gerekçesi ile aranan 11 şüpheli, 7 ilçede düzenlenen operasyonla yakalandı.

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İstanbul Emniyet  Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dini istismar eden DEAŞ, El Kaide, HTŞ gibi terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttükleri çalışmalarda bu örgütlerle ve örgütlerin çatışma bölgeleriyle bağlantısı olan bazı kişilerin, günümüz itibariyle de örgüte yakın kişilerle iletişim halinde olduklarını belirledi.

Son dakika... İstanbulda El Kaide, DEAŞ ve HTŞ operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin kaldıkları adresleri belirleyen polis, 7 ilçede 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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#Operasyon#İstanbul#El Kaide

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