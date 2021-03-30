Son dakika... İstanbul'a yarın için poyraz uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerinden fırtına ve kuvvetli fırtına (40-80 km/saat) beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır." uyarısı yapıldı.

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