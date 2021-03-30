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İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 30.03.2021 - 12:33 | Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul'a yarın için poyraz uyarısı

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Son dakika... İstanbul'a yarın için poyraz uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da yarın sabah saatleri için kuvvetli poyraz uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerinden fırtına ve kuvvetli fırtına (40-80 km/saat) beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır." uyarısı yapıldı.

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