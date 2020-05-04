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Anıl UÇAN - DHA
Haber Giriş: 04.05.2020 - 17:57,Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul trafiğinde uzun süre sonra bir ilk

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İstanbul'da trafik yoğunluğu yağmurun da etkisiyle uzun sürenin ardından yüzde 47 seviyesine ulaştı.

İstanbul'ta trafik yoğunluğu yaşanıyor. Koronavirüs tedbirlerinin başlamasından bugüne en fazla yoğunluğa bugün ulaşıldı. Yağmurun da etkisiyle trafik bir çok noktada durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 17.50'te yoğunluk yüzde 47 seviyesine ulaştı. Yağmurun kayganlaştırdığı yolda trafik kazaları da meydana geldi.

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