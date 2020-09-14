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Buse PEHLİVAN/İSTANBUL(DHA)
Haber Giriş: 14.09.2020 - 10:59 | Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

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FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 17 ilde yapılan operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla FETÖ terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler bu sabah 05.00'te İstanbul merkezli 17 ilde 61 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa merkezli 7 ilde FETÖnün askeri yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı
Bursa merkezli 7 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı
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