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Son dakika: İstanbul Havalimanı'nda ilaç kaçakçılığı operasyonu! Tam 15 milyon TL değerinde

#İstanbul Havalimanı#İlaç#Operasyon

İstanbul Havalimanı'nda Libya ve Rusya'ya kaçak olarak götürülmek istenen ve Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatı olmadığı belirtilen 1 milyon dolar değerinde ilaç ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Türk vatandaşı İbrahim K. ve Rus uyruklu Arslanali K. yurt dışına gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na geldi. Polis takibine takılan iki şüpheli havalimanı girişleri güvenlik kamera ile tespit edilirken, havalimanına geldikleri araç ise durduruldu.

Şüphelilerin valizlerinde yapılan aramalarda faturasının ve Sağlık Bakanlığı onayının olmadığı kanser ilacının bulunduğu 7 bin kutu ilaç ele geçirildi.

Son dakika: İstanbul Havalimanında ilaç kaçakçılığı operasyonu Tam 15 milyon TL değerinde

Olay sonrası gözaltına alınan şüphelilerin yapılan GBT kontrolünde ise İbrahim K.'nın 2015 yılında El-Kaide Terör örgütüne üye olmaktan kaydı olduğu, ancak aranmasının olmadığı öğrenildi. Gözaltına alınan Rus uyruklu Arslanali K. sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdare Merkezi'ne teslim edildi.

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Son dakika: İstanbul Havalimanında ilaç kaçakçılığı operasyonu Tam 15 milyon TL değerinde

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