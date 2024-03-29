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Son dakika... İstanbul Boğazı'nda gemi arızası

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#İstanbul Boğazı#Gemi Trafiği#Gemi Arızası
Son dakika... İstanbul Boğazında gemi arızası
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2024 22:31

Son dakika haberi... İstanbul Boğazı'nda Sea Turtle isimli kargo gemisinde meydana gelen dümen arızası giderildi.Sea Turtle isimli kargo gemisinin dümen arızası yapması nedeniyle İstanbul Boğazı geçici olarak çift yönlü gemi trafiğine kapatılmıştı. Kargo gemisinin arızası giderildi ve İstanbul Boğazı saat 00:20 itibariyle gemi trafiğine açıldı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İstanbul Boğazı gemi trafiği, Kandilli önlerinde SEA TURTLE isimli genel kargo gemisinin dümen arızası yaşaması nedeniyle; çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır” ifadelerine yer verilmişti.

"BOĞAZ TRAFİĞE AÇILDI"

İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Dümen arızası yapan “Sea Turtle” isimli genel kargo gemisi, İstanbul Boğazı’nda emniyetli bir bölgeye alınmıştır. İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği Güney-Kuzey yönlü olarak saat 00:20 itibariyle gemi trafiğine açılmıştır." ifadelerine yer verildi. 

 

 

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#İstanbul Boğazı#Gemi Trafiği#Gemi Arızası

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