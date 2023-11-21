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Son dakika haberi… İsrail-Hamas rehine takasında uzlaştı

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#İsrail#Hamas#Rehine
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2023 23:14

Son dakika haberine göre; İsrail ve Hamas rehine takasında uzlaştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Rehineler aşamalar halinde serbest bırakılacak” açıklamasını yaptı.

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Netanyahu, "ABD Başkanı Biden anlaşmanın geliştirilmesine yardım etti, anlaşma orduya hazırlık fırsatı verecek. Savaş devam ediyor, hedefe ulaşana kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.

Hürriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat, CNN Türk ekranlarında Gece Görüşü programında gelişmeye ilişkin son bilgileri aktardı. İsrail'den diplomatik resmi kaynağa göre şartlar şöyle:

50 rehine hemen serbest bırakılacak.

Hamas, rehine çocuklarının tamamını serbest bırakmayı taahhüt etmedi.

Hamas, ateşkes günlerinde geriye kalanların yerini tespit edeceğini söyledi.

Ateşkes 4 gün sürecek.

Hamas, her ek ateşkes gününde 10 rehineyi serbest bırakacak.

Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin, "İsrail Devlet Radyosu'nda yayınlananı söylüyorum. Anlaşma 50 İsrailli kadın ve çocuğunserbest bırakılmasını içeriyor. Her gün 10 kişi 150 Filistinli mahkum karşılığında serbest bırakılacak. Gazze Şeridi'nde 5 gün boyunca askeri harekat olmayacak. Hamas'ın 5 gün sonra bir grup İsrailliyi daha serbest bırakmaya hazır olması halinde ateşkes uzatılabilecek. Anlaşmanın uygulanmasına en geç 24 Kasım'da başlanacak" bilgisini paylaştı.

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Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi de "Al Jazeera diyor ki İsrail hükümeti bu geceki 3. toplantıdan sonra esirlerin serbest bırakılması anlaşmasını onaylamaya hazırlanıyor. Bakanlar anlaşmayı daha sonra oylayacak" ifadelerini kullandı.

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#İsrail#Hamas#Rehine

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