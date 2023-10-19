Son dakika: İsrail Büyükelçisi Türkiye'den ayrılıyor

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İsrail - Hamas çatışmaları sürerken İsrail, Türkiye dahil bölge ülkelerdeki büyükelçi ve diplomatlarını geri çağırdı.

'GÜVENLİK GEREKÇESİYLE BU ADIM ATILDI'

Gelişmeye ilişkin edindiği bilgileri aktaran CNN Türk Editörü Gülşen Coşkun şunları söyledi:

İsrail diplomatlarını geri çekiyor. Sadece Türkiye değil, bölge ülkelere yönelik de böyle bir karar verdiği konuşuluyor. Henüz resmi açıklama yapılmadı. İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian de dahil olmak üzere tüm diplomatlar Türkiye'den geri çekiliyor. Bu adımın gerekçesinin de güvenlik olduğu ifade ediliyor.

2022'DE GÜVEN MEKTUBUNU SUNMUŞTU

İsrail'den kısa süre önce de seyahat uyarısı gelmişti. Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşme süreci kapsamında karşılıklı büyükelçi atanması kararı alınmıştı. Güven mektubunu Aralık 2022'de güven mektubunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunmuştu.