Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor

#Mahmut Ustaosmanoğlu#İsmailağa#İsmailağa Cemaati

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazı öncesinde, çevrede yoğunluk yaşandı. Cenaze namazına katılmak isteyenler erken saatlerde camiye yürüdü. Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda siyasi isim de cenazeye katılıyor.

Haberin Devamı

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu dün 93 yaşında hayatını kaybetti. Ustaosmanoğlu için öğle vakti Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazı öncesi, çevrede yoğunluk yaşandı. Fatih'teki İsmailağa Camii çevresinde vatandaşlara lokma dağıtıldı. Cenaze namazına gideceklere de seccadeler verildi.

CENAZEYE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILIYOR

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda siyasi isim de cenazeye katılıyor.

Son dakika... İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor

Gözden Kaçmasın

İsmailağa Cemaati Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu vefat ettiİsmailağa Cemaati Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu vefat ettiHaberi Görüntüle

Fatih Camii'ne gidemeyecekler ise, bulundukları yerde saf tutmaya, oturup beklemeye başladı. Fatih Camii'ne giden bazı yollar da kapatıldı, polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Vatandaşlar camiye gitmek için yürüdü.

Haberin Devamı

Son dakika... İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor
İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazı öncesinde, çevrede yoğunluk yaşandı. Fotoğraf: Ozan Güzelce

"ALLAH'IM ŞEFAATLERİNE NAİL EYLESİN"

Cenaze namazı için çevrede bulunan bir kişi, "Ümmeti Muhammed'in başı sağ olsun, Türkiyemizin başı sağ olsun. Ben 35 seneden beri medrese hayatının içindeyim. Çocukluğumuzdan beri onu hep çok gördük, sohbetlerini dinledik. Derdimiz olsa hep ona anlattık. Sıkıntımız olduğunda hiç duramaz, dayanamazdı. Cebinde ne varsa boşaltmak isterdi, öyle fedakardı. Dağdaki çoban da sohbetlerini anlayabiliyordu, şehirde en tahsilli insanlar da sohbetinden istifade ediyordu. Allah'ım şefaatlerine nail eylesin" dedi. 

Son dakika... İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor
Fotoğraf: Hüseyin Özdemir

"ÜZERİMİZDE ÇOK HAKKI VARDIR"

Cenaze namazı için gelen bir başka kişi de, "Kendisinin üzerimizde çok hakkı vardır. Cenazesine katılmak için geldik. Rabbim kendisinden gani gani razı olsun. Şu ahir zamanda, bu hocalara yaptığı hizmeti görmek lazım. Rabbim razı olsun. Biz de bu amaçla buradayız" dedi.  

Haberin Devamı

Son dakika... İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mahmut Ustaosmanoğlu#İsmailağa#İsmailağa Cemaati

BAKMADAN GEÇME!

Üç yıl önce tablolarını plajda 400 dolara satıyordu Şimdi eseri 1,6 milyon dolara alıcı buldu...

Üç yıl önce tablolarını plajda 400 dolara satıyordu! Şimdi eseri 1,6 milyon dolara alıcı buldu...

#Resim Sanatı
Son dakika... Tahıl tahliyesinde İstanbul planı Bakan Akar: Tarafların ülkemize ciddi bir güveni var

Son dakika... Tahıl tahliyesinde İstanbul planı! Bakan Akar: Tarafların ülkemize ciddi bir güveni var

#Hulusi Akar
Dün Beşiktaş, bugün Fenerbahçe Emre Mor için Karagümrükten izin çıktı, görüşmeler başlıyor

Dün Beşiktaş, bugün Fenerbahçe! Emre Mor için Karagümrük'ten izin çıktı, görüşmeler başlıyor

#Transfer

BAKMADAN GEÇME!

Üç yıl önce tablolarını plajda 400 dolara satıyordu Şimdi eseri 1,6 milyon dolara alıcı buldu...

Üç yıl önce tablolarını plajda 400 dolara satıyordu! Şimdi eseri 1,6 milyon dolara alıcı buldu...

#Resim Sanatı
Son dakika... Tahıl tahliyesinde İstanbul planı Bakan Akar: Tarafların ülkemize ciddi bir güveni var

Son dakika... Tahıl tahliyesinde İstanbul planı! Bakan Akar: Tarafların ülkemize ciddi bir güveni var

#Hulusi Akar
Dün Beşiktaş, bugün Fenerbahçe Emre Mor için Karagümrükten izin çıktı, görüşmeler başlıyor

Dün Beşiktaş, bugün Fenerbahçe! Emre Mor için Karagümrük'ten izin çıktı, görüşmeler başlıyor

#Transfer