Son dakika! İskenderun Limanı'nda yangın çıktı

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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki deprem ve ardından meydana gelen artçılar, Hatay'ın İskenderun ilçesinde büyük yıkıma yol açtı.

Deprem sonrası saat 17.00 sıralarında, İskenderun Limanı'ndaki depodaki konteynerlerden biri henüz bilinmeyen bir nedenle devrilerek alev aldı.

Dumanların fark edilmesi üzerine çıkan yangına liman ve belediye itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler gökyüzüne yükseldi, kısa süre panik yaşandı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.

Ayrıntılar gelecek...