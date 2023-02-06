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Son dakika! İskenderun Limanı'nda yangın çıktı

Güncelleme Tarihi:

#İskenderun Limanı#Hatay Liman Yangını#Kahramanmaraş
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2023 18:07

Son dakika haberine göre; Hatay'ın İskenderun ilçesindeki limanda Kahramanmaraş'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası yangın çıktı. Birçok konteynerin yer aldığı limandaki yangın söndürme çalışmaları sürüyor...

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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki deprem ve ardından meydana gelen artçılar, Hatay'ın İskenderun ilçesinde büyük yıkıma yol açtı.

Deprem sonrası saat 17.00 sıralarında, İskenderun Limanı'ndaki depodaki konteynerlerden biri henüz bilinmeyen bir nedenle devrilerek alev aldı.

Dumanların fark edilmesi üzerine çıkan yangına liman ve belediye itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler gökyüzüne yükseldi, kısa süre panik yaşandı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.

Ayrıntılar gelecek...

 

 

 

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#İskenderun Limanı#Hatay Liman Yangını#Kahramanmaraş

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