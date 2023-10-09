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Son dakika: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 150'den fazla terörist etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:

#Milli Savunma Bakanlığı#Irak#Terör
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2023 11:02

Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik 1-8 Ekim tarihlerinde düzenlenen kapsamlı hava operasyonlarında, örgütün gelir kaynakları ve tesisleri imha edilirken 150'den fazla terörist etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava operasyonlarında 150'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Güler, açıklamasında, Terörle mücadeleye Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artan bir etki ve yoğun bir baskıyla devam edeceğiz. Bu kapsamda 1-3-4 Ekim tarihlerinde Irak'ın kuzeyinde, 5-6 ve 8 Ekim tarihlerinde ise Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik karadan ateş destek vasıtalarımızın da kullanıldığı etkili ve kapsamlı hava operasyonları icra ettik.

Başarıyla icra edilen bu operasyonlarda Terör örgütüne çok sayıda hedef ile örgütün yararlandığı gelir kaynakları ve tesis tam isabetle imha edilirken yüz elliden fazla terör teröristle etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

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MSB GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından terör hedeflerinin vurulma anlarını paylaştı. MSB'nin mesajında, 'Durmadan, yorulmadan… Meşru müdafaa kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflerini ateş destek vasıtalarımızla aralıksız vurmaya devam ediyoruz.' ifadeleri kullanıldı.

Son dakika: Irak ve Suriyenin kuzeyinde 150den fazla terörist etkisiz hale getirildi

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#Milli Savunma Bakanlığı#Irak#Terör

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