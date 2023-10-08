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Hedefler tam isabet

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Terör#Suriye
Hedefler tam isabet
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2023 07:00

Geçen hafta Ankara’daki terör eylemi girişiminden sonra, Suriye ve Irak’ta PKK/YPG terör hedeflerine yönelik operasyonlar sürüyor.

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Milli Savunma Bakanlığı’ndan “Teröristlerin inlerini başlarına yıkıyoruz” başlığıyla dün yapılan açıklamada, “Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki PKK/YPG’li teröristlere ait hedefler gece boyunca (6 Ekim) ateş destek vasıtalarımızla güçlü şekilde vuruldu. İlk belirlemelere göre en az 14 teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi” denildi.

58 TERÖRİST ETKİSİZ

Bakanlığın daha sonraki saatlerde yaptığı açıklamada ise, “Meşru müdafaa kapsamında, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin dün gece ateş destek vasıtaları ile Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 58’e yükseldi” ifadeleri kullanıldı.  

 

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#Ankara#Terör#Suriye

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