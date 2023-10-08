Hedefler tam isabet

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Milli Savunma Bakanlığı’ndan “Teröristlerin inlerini başlarına yıkıyoruz” başlığıyla dün yapılan açıklamada, “Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki PKK/YPG’li teröristlere ait hedefler gece boyunca (6 Ekim) ateş destek vasıtalarımızla güçlü şekilde vuruldu. İlk belirlemelere göre en az 14 teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi” denildi.

58 TERÖRİST ETKİSİZ

Bakanlığın daha sonraki saatlerde yaptığı açıklamada ise, “Meşru müdafaa kapsamında, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin dün gece ateş destek vasıtaları ile Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 58’e yükseldi” ifadeleri kullanıldı.