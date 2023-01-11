Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika! İmamoğlu'na yeni dava

Güncelleme Tarihi:

#Ekrem İmamoğlu#İhaleye Fesat Davası#İmamoğlu Dava
Son dakika İmamoğluna yeni dava
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2023 18:32

Son dakika haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla dava açıldı. İddianamede, İmamoğlu dahil 7 kişi hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Haberin Devamı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlamasıyla yeni bir dava açıldı. 

Detayları aktaran CNN Türk muhabiri Ceylan Sever canlı yayında aktardı: 

İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin İçişleri Bakanlığı’nın ihbarı üzerine açılan davanın ilk duruşması 15 Haziran 2023’te Büyükçekmece Asli Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Sadece İmamoğlu’na değil, İmamoğlu dahil 7 isim hakkında iddianame ‘ihaleye fesat karışma’ suçlamasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle düzenlendi. Savcılık bunun yanı sıra İmamoğlu dahil 7 kişi hakkında ‘kamuoyunda siyasi yasak olarak bilinen TCK’nın 53. Maddesinin de uygulanmasını istediğini belirtti.

Daha önce YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İmamoğlu’na yine siyasi yasak maddesinin uygulanması talep edilmişti. Savcı, yeni davada yeniden siyasi yasak talep etti. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ekrem İmamoğlu#İhaleye Fesat Davası#İmamoğlu Dava

BAKMADAN GEÇME!

BİŞEKTOMİ DOSYASI | Yanaklar eriyip gidiyor, yüzler inceliyor ama bu işlemin hiç riski yok mu

BİŞEKTOMİ DOSYASI | Yanaklar eriyip gidiyor, yüzler inceliyor ama bu işlemin hiç riski yok mu?

#Estetik
El Chaponun oğlu Ovidio Guzman film gibi bir operasyonla yakalandı... Bundan sonra ne olacak Dünyanın en güçlü kartelinin en zayıf halkası

El Chapo'nun oğlu Ovidio Guzman film gibi bir operasyonla yakalandı... Bundan sonra ne olacak? 'Dünyanın en güçlü kartelinin en zayıf halkası'

#Ovidio Guzman
Ağlayan yönetici gitti, yerine ağlatan yönetici geldi... Twitterdaki sağ kolu Ella Irwin, Elon Muska ne kadar dayanabilecek

'Ağlayan yönetici' gitti, yerine 'ağlatan yönetici' geldi... Twitter'daki sağ kolu Ella Irwin, Elon Musk'a ne kadar dayanabilecek?

#Ella Irwin