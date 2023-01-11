Son dakika! İmamoğlu'na yeni dava

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlamasıyla yeni bir dava açıldı.

Detayları aktaran CNN Türk muhabiri Ceylan Sever canlı yayında aktardı:

İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin İçişleri Bakanlığı’nın ihbarı üzerine açılan davanın ilk duruşması 15 Haziran 2023’te Büyükçekmece Asli Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Sadece İmamoğlu’na değil, İmamoğlu dahil 7 isim hakkında iddianame ‘ihaleye fesat karışma’ suçlamasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle düzenlendi. Savcılık bunun yanı sıra İmamoğlu dahil 7 kişi hakkında ‘kamuoyunda siyasi yasak olarak bilinen TCK’nın 53. Maddesinin de uygulanmasını istediğini belirtti.

Daha önce YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İmamoğlu’na yine siyasi yasak maddesinin uygulanması talep edilmişti. Savcı, yeni davada yeniden siyasi yasak talep etti.