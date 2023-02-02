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Son dakika! İETT otobüsü durağa girdi, yaralılar var!

Güncelleme Tarihi:

#Bahçelievler#Trafik Kazası#İett Kaza
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2023 18:42

Son dakika haberine göre Bahçelievler'de D-100 üzerinde İETT otobüsü durağa girdi. Durakta bekleyen yolculardan yaralılar olduğu belirtiliyor. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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İstanbul'un Bahçelievler ilçesindeki D-100 karayolu üzerindeki bir otobüs durağına İETT otobüsü girdi. Olayda, durakta bekleyen yolculardan bazılarının yaralandığı belirtildi. 

Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 

CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'ün, canlı yayında olayla ilgili aktardığı ilk bilgiler şöyle: "Kaza Bahçelievler'de trafiğin yoğun olduğu bir bölgede gerçekleşti. Durakta bekleyen yolculardan yaralılar olduğu bilgisi ulaştı. İtfaiye ekipleri bölgede. Metroport Alışveriş Merkezi'nin olduğu bir nokta. İETT otobüsünün camı kırık. Lastikleri patladı. Frenlerinin tutmamış olma ihtimali üzerinde duruluyor. Otobüsün devrilme tehlikesine karşı vatandaşlar itme ile denge oluşturmaya çalıştılar. Durakta 30'a yakın yolcu olduğu söyleniyor."

Ayrıntılar gelecek...

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Son dakika İETT otobüsü durağa girdi, yaralılar var

 

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#Bahçelievler#Trafik Kazası#İett Kaza

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