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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 30.04.2021 - 13:44 | Son Güncelleme:

Son dakika: İçişleri'nden 'alkol satışı' açıklaması

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Son dakika: İçişleri'nden 'alkol satışı' açıklaması

Sosyal medyada konuşulan alkol satışıyla ilgili yasağın kalktığına yönelik paylaşımların ardından İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Tam kapanma döneminde, yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili gerekli hukuki müracaatlar başlatılacak.' ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kısıtlamalar ile ilgili açıklamalarımız, resmi olarak Bakanlığımızca; İl Hıfzısıhha Kurulu Kararları, Valilikler tarafından ilgili kurumlarla ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Bunun dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemelidir. Milletimizin büyük fedakarlık gösterdiği tam kapanma döneminde, yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili gerekli hukuki müracaatların başlatılacağı da kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Son dakika: İçişlerinden alkol satışı açıklaması

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