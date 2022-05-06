Son dakika... İçişleri Sözcüsü Çataklı: Resmi rakamları itibarsızlaştırmaya dönük bir kampanya ile karşı karşıyayız

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Çataklı, sözlerine şöyle devam etti:

Bu işlerin sahada fiilen nasıl yürüdüğünü bilmeyen insanların, FETÖ ve PKK menşeli sosyal medya hesapların desteğiyle yaptıkları, kirli bir propaganda ve algı oyunundan başka birşey değildir. Bunları özellikle bot hesaplarla gerçekleştiriyorlar. 30-40 tane hesap, bazen tek kişi tarafından yönetiliyor. Bot hesapların örgütsel dağılımına baktığımızda da yüzde 31’inin FETÖ yanlısı, yüzde 12’sinin de PKK/KCK yanlısı olduğunu görüyoruz.

Sessiz İstila etiketi altında paylaşım yapan hesapların yüzde 41.54’ünün bilgisayar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğunu görüyoruz.

TÜRKİYE'DE 5 MİLYON 500 BİN YABANCI VAR

Türkiye’de şu an toplam 5 milyon 500 bin 690 yabancı bulunmaktadır ve bunların tamamı sığınmacı değildir.

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Suriye iç savaşı sebebiyle ülkemize sığınmış 3 milyon 762 bin 686 geçici koruma altında Suriyeli bulunmaktadır. Bu sayının 122 bini iki yıldır pasif kayıttır.

2017 yılından bu tarafa Türkiye’de kayıt altındaki, geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı hemen hemen aynıdır.

1 milyon 417 bin 997 kişi ülkemizde ikamet izin ile bulunan düzenli göçmenlerdir.

Sokakta gördüğümüz her esmer tenli insanı kaçak göçmen nitelemek, bunun üzerinden algı oluşturmak, paniğe sebep olmak doğru değildir.

2016'DAN BERİ 1 MİLYON 208 BİN KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Son 5 yılda toplam 2 milyon 602 bin 925 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir.

Türkiye 2016 yılından beri 1 milyon 208 bin 992 kaçak göçmeni de içeride yakalamıştır.

1 MİLYON SURİYELİNİN GERİ DÖNÜŞÜ PROJESİ

497 bin 926 Suriyelinin güvenliği sağlanan bölgelere gönüllü geri dönüşü sağlanmıştır. 1 milyon Suriyelinin gönüllü geri gönderilmesi yönelik hazırlanan çalışmanın sonuna gelindi.