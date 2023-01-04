Bakan Soylu'dan İBB'deki terör soruşturmasına ilişkin açıklama

Haberin Devamı

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

2022 yılında, farklı terör örgütlerine mensup 87'si sözde üst düzey 1220 terörist etkisiz hale getirildi. Yurt içinde terörist sayısı 120'nin altına düşürülmüştür.

2022 yılında 185 terör eylemi engellenmiştir ve bunların 18'i de canlı bomba eylemidir.

KAÇAK GÖÇLE MÜCADELE

Kaçak göçle mücadelede 2022 yılında toplam 285 bin 27 düzensiz göçmen ve 8 bin 980 organizatör yakalanmıştır. Göçmen kaçakçılığında ceza sınırı 3 yıldan 5 yıla çıktı.

Ülkesine gönüllü geri dönen Suriyeli sayısı 539 bin 332'dir.

Çok zor bir coğrafyadayız. Ciddi risklerle karşı karşıyayız bu da doğru. Hemen yanımızda otoritesini kaybetmiş devlet var. Buna rağmen Türkiye'ye güvende tutmak büyük bir başarıdır. Türkiye yatırımlarında rekorlar kırmıştır. 2022 yılı Türkiye için huzur ve güven yılı olmuştur. Milletimiz bize güvensin.

Haberin Devamı

2021 yılında Türkiye'de hiç faili meçhul yoktur. 2022 yılında 2 kişinin faili hariç hepsi yakalanmıştır. O kişi de yakın zamanda yakalanacaktır.

İMAMOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

(İmamoğlu'nun açıklamaları) Selpak var mı arkadaşlar terimi sileceğim. Atalarımız güzel laflar söylemişler. Yavuz hırsız ev sahibini bastırır. Ben bu arkadaşın niçin benimle görüştüğünün saklanması gerektiğini bilmiyorum. Birçok belediye başkanı benimle görüşür. İnsani açıdan da görüşmemiz olabilir. Önce ben görüşmedim deyip sonra 1 ya da 2 demesi... İBB Başkanı yalan kodu içine girmiş doğrudan uzaklaşmış. Ben İçişleri Bakanıyım beni arayanların tüm kayıtları vardır.

Telefon edip, 'CHP Genel Merkezi beni sıkıştırıyor ve beni onlara ezdirmeyin'. Bazı cep telefonlarında kayıt alınıyor ben bunu yapmam, doğru da değildir. Aramalar var. Bugüne kadar 40 arama gerçekleştirilmiş, 20'sinde konuşma gerçekleştirilmiştir. Bunların kayıtları var. 29 tanesini karşı taraf, 11'ini ben aramışım. Peki niye yalan söyleme gereği duyuyorsunuz. 2 kere de yüz yüze görüşülmüş. Biri Adalar konusu, elektrikli araç konusu. İkincisi ise, onların tarihleri de var 2 Mart'ta afet il toplantısı oldu. Kısa bir görüşmede yüz yüze orada gerçekleştirdik. Bu olur bunlar normaldir. Bunu yalandır demek normal olan bu değildir.Ben cevabını veriyorum.

Haberin Devamı

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ

Soruşturma yürüyor. 2 kişi daha aranıyor. Sorumluları bulup adalete teslim edeceğiz. Buradaki soruşturmanın selameti açısından söyleyeceklerim bu kadardır. Sosyal medya dedikodularıyla siyaset üretmek yanlış.

İBB'YE SORUŞTURMA

15 Temmuz sonrası FETÖ dahil kamudan DHKPC dahil terörle iltisaklı atıldı mı. Atıldı. Ben kafama göre seni buldum böyle bir mantık yok. Komisyonlar oluştu. Komisyon dedi ki biz bunları terörle iltisaklı gördük.

Selpakla beraber yüzlerini siler dururlar. Yalan adamı terletir.

Geçen sene Özgür Özel'in sorduğu soru üzerine, dedik ki terörle iltisaklı gözüküyor. Müfettiş görevlendirdik, müfettiş işin 11 ayda bitirdi. Dosyayı tanzim ettiler. Yargıya gönderdiler. Bundan sonrası yargının işi. Senin de teftiş kurulun var. İncelemeni yaparsın. Yaptığı açıklamalarından hiçbirinde ben terör örgütüyle iltisaklıları almadım demiyor. Aldım ama sorun bakalım niye aldım diyor.

Haberin Devamı

Öyle bir açıklama yapılıyor ki, ben İBB'nin önüne sandalye atacağım acaba bugün İmamoğlu kimi işe almış... Ömrü devlete küfretmekle geçen insanları karşısına dizmiş. Geçmiş dönemde niçin olmuş, olmamış. 2 kişiyi attım diyorsun demek ki yetkin var. Sorumuz şu niye işe aldın.

Devlet bunu takip etmek zorundadır. Bazı insanlar işlerini yönetirlerken tepeden yönetirler. Güvenlik araştırması nedir biliyor musunuz? İlgili kurum sorar bu adamla ilgili güvenlik soruşturması var mıdır? Yanıt gelir, kurum alır ya da almaz. Bunlar sorgusuz sualsiz işe alıyorlar. Sonra da bana atsaydın diyorlar. Benim böyle bir yetkim yok. Soruşturma bitmeden neden işten atayım.Sorumluluk işe alandadır. Değer ailelerini, değer ailesi PKK'nın dağ kadrosuna katılanların yakınlarını istihdam sağlama noktasına gidilmesidir. Neyse selpaksız anlattım.