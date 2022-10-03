Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: 'Çok sayıda terörist raporda yer alıyor, çıkıp özür dilemeli'

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlığın basın odasında Mersin'deki polisevine düzenlenen terör saldırısı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla ilgili basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Soylu, şunları söyledi:



Teröristler Suriye’nin kuzeyinden paramotorla geldi. ABD’nin yapması gereken tek şey, YPG ofisine gidip başsağlığı dilemesi.



Peki bu kişi kendi itirafı ile terör örgütüne mensup olduğunu ortaya koymuş mudur? Koymuştur. Kılıçdaroğlu’nun yapması gereken tek şey vardır, bu mızrak bu çuvala sığmaz. Milletin karşısına geçip özür dilemeliler. Devlet töhmet altında bırakılmakta. Bayram Namaz; bu kişi MLKP’li.





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Cihan Gün bu listede var mı? Var. Naciye Yılmaz, DHKP-C’li. Şu terör örgütü listesinde var mı? Var. Parmak izi ve diğer patlama düzeneğindeki bulgular eylemin koordinasyonunda olduğuna işaret etmektedir.Kılıçdaroğlu, 'Ben devletten bilgi aldım' derken PKK’yı örtülemeye, masasının altındaki bilgilerin kendisine nasıl geldiğini saklamaya çalışan maalesef bir zavallı ile karşı karşıyayız.

MERSİN'DEKİ TERÖR SALDIRISI

Terörist Dilşad Ercan'ın bu eylemle ilgili olmadığını söyleyen terör örgütüdür, bulgular eylemin koordinasyonunda varlığına işaret ediyor