Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan önemli açıklamalar

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Çataklı'nın konuşmasından satır başları şu şekilde:

* Ülkemize gelmiş olan Suriyelilere geçici koruma statüsü verdik. Suriyeli sığınmacıların sayısı 3 milyon 762 bin 889. Bundan daha fazla yok.

* İkamet izniyle kalanlar. Bunlar düzenli göçmenler. Ülkemize yasal yollarla gelmiş, vize ve ikamet izni almış, düzenli kapsamlı göçmenler. Yabancı ülkelerin temsilcileri arasında olanlar var. Bunlar sığınmacı değiller. İkamet izniyle kalanların sayısı ise 1 milyon 414 bin 776.

* Kimi 1 yıl kalır gider, onların yerine başkaları gelir vs. Tartışma dışı bırakmamız gereken alan. İçerisinde yabancı öğrenciler de var.

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* Uluslararası koruma kapsamında bulunanların sayısı 320 bin 68. Aslında bulunduğu ülkede can güvenliği riski altında olanlar. Bunlar dünyanın birçok yerinden olan insanlar. Bunlara diyoruz ki, müracaatlarını alıyoruz. Çoğunlukla başka ülkelere gitmek istiyorlar. Zaman zaman bunlar BM tarafından başka ülkelere de yerleştiriliyor.

TÜRKiYE'DEKİ YABANCI SAYISI

* Türkiye'deki yabancı sayısı 5 milyon 497 bin 733'dir, sığınmacı sayısı ise 4 milyon civarındadır. Bu kişilerin hepsinin parmak izine kadar bilgileri bizde mevcuttur.

* Kaçak göçme mücadele demek zaten kaçakların gelme ihtimali vardır demek. Bunlar içerisinden de ülkemizde olmayanlar da var. Onları da konuşacağız. Bizce toplam buna yakın rakam çıkar. Bizim bilgimiz dışında Türkiye'de birileri varsa ki vardır. Bu rakamlardan çok farklı olmadığını biliyoruz.

YILLARA GÖRE GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDAKİ SURİYELİLER

* Bu tablo 2011'de başlayan Suriye'deki iç savaş sonrası Türkiye'ye gelmiş olan Suriyelilere geçici sığınma verdiğimizi gösteriyor. Biz son zamanlarda ısrarla kamuoyuna hatırlatıyoruz. 2017 sonrası yatay bir seyir sergilediğini söylüyoruz. Neredeyse Suriyeliler 5 senedir gelmiyor. Biz ülkemizde bulunan Suriyelileri adresleri dahil nerede olduğunu takip etmeye çalışıyoruz.