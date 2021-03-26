Son dakika... Hrant Dink davasında karar çıktı! FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile dosyasının ayrılmasına karar verildi

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 76 sanığın yargılandığı Hrant Dink cinayeti davasına ilişkin kararını açıklıyor.

Davada sanık Ercan Gün, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hrant Dink cinayeti davasının tutuksuz sanıkları Sabri Uzun ve eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah hakkındaki dava dosyasının zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine karar verildi.

Dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay, "İhmal nedeniyle adam öldürmek" ve "resmi belgeyi yok etme" suçlarından beraat etti. "Görevi ihmal"den ise zaman aşımı nedeniyle dosyası düştü.

O dönem İstanbul Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli astsubay Yavuz Karakaya, "Anayasayı ihlal"den müebbet hapis ve "kasten öldürmeye yardım" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Eski polis memuru Muhittin Zenit'e üç suçtan beraat verilirken görevi ihmal suçu ise zaman aşımı nedeniyle düşürüldü.

NEDİM ŞENER KARARI YORUMLADI

Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener, Hrant Dink cinayeti davasını sıcağı sıcağına CNN Türk'e değerlendirdi. Nedim Şener, "Allah'ın adaleti geri geldi. Cinayete adı karışanlar ortaya çıktı" dedi.

Şener, kararı şu sözlerle yorumladı:

''Bu cinayetin Ergenekon kumpasının hayata geçmesi için işlenen bir cinayet olduğu ortaya çıktı. Bir kumpas şeklinde planlandığını, bu cinayetin işlenmesine göz yumulduğunu. Bunları ben yazmıştım ancak bunlar bana geri döndü. Ama şimdi Allah’ın adaleti geri geldi diyorum ben. Hukuk geri geldi ve Hrant Dink adına ve bu cinayete adı karışan herkes bulundu.

Bir cinayet davası düşünün ki bu cinayeti karartmak için Adem Kaya, Ercan Gün, Ekrem Dumanlı bunlar bu cinayetin kapatılması için uğraşıyorlar. Ancak meslektaşınızın cinayetini örtmek ne demek... Bu saydığım kişiler hala ABD ve Avrupa’da gazeteci sıfatıyla görev yapıyorlar.

Bakın biz kumpasa uğradık ancak en çok konuşulan cinayet Hrant Dink cinayetiydi. Biz bugün bu cinayetin aydınlandığını görüyoruz. Demokrasi, gazeteci, ifade özgürlüğü diyen Avrupa ülkeleri, Almanya, Fransa, İngiltere bütün FETÖ’cüler o topraklarda. Hani ifade özgürlüğü, Anayasa'nın maddesi diyenler var ya Türkiye’ye yönelik soykırım diye konuşanlar Hrant Dink öldürüldüğünde ayağa kalkmışlardı. Şu an Pensilvanya’da yaşayan kişi için bir tek kalem oynatan var mı? Evet bu davada da bir takım eksiklikler oldu ancak bu cinayeti işleyenler cezalandırıldı. Bu cinayetin işlenmesine bile bile göz yuman tüm FETÖ’cüler ceza alıyor. Hrant Dink için diyenlerin de bunu görmesini düşünüyorum. Dünyanın başka bir yerinde böyle bir cinayet olayı fazla yoktu.''

MÜTALAADA 11 SANIĞA BERAAT, 51 SANIĞA CEZA İSTENMİŞTİ

Duruşma savcısı 14 Aralık 2020 tarihinde verdiği 68 sayfalık mütalaasında toplam 11 sanığın beraatini, bir sanığın dava dosyanın düşmesini talep etmişti. Mütalaada aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan'ın da bulunduğu 13 firari sanığın dosyasının ayrılmasını ve 51 sanığın ise değişik oranlarda cezalandırılmasını talep edilmişti.

İŞTE İSTENEN CEZALAR

Mütalaada tutuklu sanık dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Sanık Ali Fuat Yılmazer'in FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün amaçları doğrultusunda önceden öldürüleceğini bildiği Hrant Dink'in hayatını korumak için görevini yerine getirmediği belirtilerek "Tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak", "FETÖ terör örgütü yöneticiliği", "Görevi kötüye kullanmak" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 18 yıl 3 aydan 31 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Tutuklu sanık dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'in "Tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak", "FETÖ terör örgütü yöneticiliği", "Resmi belgede sahtecilik", "Resmi belgenin yok edilmesi ve gizlenmesi" ve "Görevi kötüye kullanma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 21 yıl 6 aydan 40 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Eski yüzbaşı tutuklu sanık Muharrem Demirkale ve MİT tırlarının durdurulması davasında hapis cezasına çarptırılan eski Adana Jandarma Bölge Komutanı sanık Hamza Celepoğlu hakkında ise "Anayasayı ihlal" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet , "Kasten öldürme" suçundan da ayrı ayrı müebbet ve "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz hakkında da "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Kasten öldürme" suçundan müebbet, "Resmi belgede sahtecilik", "Görevi kötüye kullanmak", "Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım" suçlarından da 5 yıl 10 aydan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Mütalaada, tutuklu sanık Ercan Gün hakkında "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti. Cinayetten önce dönemin Trabzon İstihbarat Daire Başkanı olan Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İstanbul eski İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler ve dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah hakkında "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis istenmişti.

Dönemin Trabzon Emniyet Müdürü sanık Reşat Altay'ın "Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapsi, "Resmi belgeyi bozmak, yok etmek, gizlemek" suçundan 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar, "Görevi kötüye kullanma" suçundan da 6 aydan 2 yıla olmak üzere toplam 23 yıl aydan 35 yıl 6 aya kadar hapsi istenerek Altay'ın hükümle birlikte tutuklanması da talep edilmişti. Dönemin İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un "görevi kötüye kullanma" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapsi istenmişti.

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