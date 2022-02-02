Son dakika... HDP'li Semra Güzel toplantıya katılmadı, onun yerine Filiz Kerestecioğlu savunma yaptı! Komisyon karar için yarın toplanacak

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Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekeyi inceleyen TBMM Hazırlık Komisyonu, karar için yarın toplanacak.

SEMRA GÜZEL İÇİN KADER HAFTASI

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığıyla ilgili Meclis’te oluşturulan Hazırlık Komisyonu çalışmalarını bu hafta tamamlayacak. Anayasa-Adalet Karma Komisyonu da Hazırlık Komisyonu’nun raporuna göre Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmayacağı yönündeki kararını verecek. Karma Komisyon’un dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar alması halinde Güzel ile ilgili son sözü Meclis Genel Kurulu söyleyecek. Genel Kurul’da yapılacak oylamada dokunulmazlığın kaldırılması kararı çıkması halinde de Güzel ile ilgili iki ayrı dosyadan yargı süreci başlayacak.

Güzel’in Hazırlık Komisyonu’nda henüz savunma yapmadığı bildirildi. Komisyonun önceki günkü toplantısında Güzel’in yerine HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki’nin savunma yapmak istediği, ancak kendisinin de Hazırlık Komisyonu üyesi olması nedeniyle bu talebinin kabul edilmediği öğrenildi. Hazırlık Komisyonu, çalışmalarını tamamlayacağı güne kadar Güzel’in ya kendisinin gelip ya da yetki belgesi vereceği bir başka isim aracılığıyla savunmasını yapabileceği kararını da aldı.

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Bugünkü toplantıya Güzel yine katılmadı. Güzel'in yerine HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu savunma yapıyor.