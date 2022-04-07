Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul ve birçok ile sağanak!

#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul
Son dakika hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden İstanbul ve birçok ile sağanak

Hava durumu tahminlerine göre bugün Marmara, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyinde sağanak yağış etkili olacak. İlkbaharda sıcak hava kendisini gösterirken Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre Edirne ve Kırklareli çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda Suriye kaynaklı toz taşınımı etkili olacak. Peki, hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 7 Nisan hava durumu raporu.

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Antalya, Eskişehir ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Bu gece saatlerine kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklenmektedir.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren bölgenin güneyinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (30-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

ÇANAKKALE 8°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 7°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Son dakika hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden İstanbul ve birçok ile sağanak

EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde İzmir, Manisa, Uşak ve Denizli çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (30-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

A.KARAHİSAR 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 14°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde itibaren Göller Yöresi ile öğle saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren Göller Yöresinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (30-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

Son dakika hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden İstanbul ve birçok ile sağanak

ADANA 14°C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 18°C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 13°C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA 10°C, 19°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Konya, Aksaray, Niğde ve Karaman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (30-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

ANKARA 7°C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 5°C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ 5°C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

KONYA 8°C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Son dakika hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden İstanbul ve birçok ile sağanak

BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra (Sinop hariç) bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

BOLU 4°C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 6°C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 3°C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 19°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır.

RİZE 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 7°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 8°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

Son dakika hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden İstanbul ve birçok ile sağanak

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bu akşam ve gece saatlerinde Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli toz taşınımı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

ERZURUM 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 7°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, doğusunun parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde Siirt çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR 10°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 13°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 11°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 15°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu, kâbusun nedenini açıkladı, önerilerini duyurdu

TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu, kâbusun nedenini açıkladı, önerilerini duyurdu

#Müsilaj
Rusya savaş suçu işliyor mu Savaş suçu tanımına neler giriyor | 9 SORU 9 YANIT

Rusya 'savaş suçu' işliyor mu? Savaş suçu tanımına neler giriyor? | 9 SORU 9 YANIT

#Uluslararası Ceza Mahkemesi
Kuzey Korenin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir | 6 SORU 6 YANIT

Kuzey Kore'nin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir? | 6 SORU 6 YANIT

#Kuzey Kore

BAKMADAN GEÇME!

TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu, kâbusun nedenini açıkladı, önerilerini duyurdu

TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu, kâbusun nedenini açıkladı, önerilerini duyurdu

#Müsilaj
Rusya savaş suçu işliyor mu Savaş suçu tanımına neler giriyor | 9 SORU 9 YANIT

Rusya 'savaş suçu' işliyor mu? Savaş suçu tanımına neler giriyor? | 9 SORU 9 YANIT

#Uluslararası Ceza Mahkemesi
Kuzey Korenin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir | 6 SORU 6 YANIT

Kuzey Kore'nin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir? | 6 SORU 6 YANIT

#Kuzey Kore