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Son dakika... Habur Gümrük Kapısı'nda 850 kilogram eroin ele geçirildi

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#Habur Gümrük Kapısı#Uyuşturucu Operasyonu#Eroin
Son dakika... Habur Gümrük Kapısında 850 kilogram eroin ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2024 18:31

Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Habur Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirdikleri operasyonda 850 kilogram ağırlığında, 1.3 Milyar Türk Lirası değerinde eroin ele geçirdi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Böylelikle, gümrük kapılarında tek seferde en yüksek eroin yakalanmış oldu." ifadelerine yer verildi.

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Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda 850 kilogram ağırlığında eroinin ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Habur Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda 850 kilogram ağırlığında eroin ele geçirildi. Böylelikle, gümrük kapılarında tek seferde en yüksek eroin yakalanmış oldu. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında, Habur Gümrük Kapısında gerçekleştirilen kontrollerde riskli olduğu değerlendirilen bir tırda yapılan arama sonucu araçta yüklü eşya içerinde gizlenmiş vaziyette 850 kilogram ağırlığında eroin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin yaklaşık değeri 1.3 Milyar Türk Lirası değerinde olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili olarak Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri başarılı operasyonlarına rekor yakalamalarla devam ederek zehir tacirlerine göz açtırmamakta, uyuşturucuya yönelik mücadele 7 gün 24 saat aralıksız devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

 

 

 

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#Habur Gümrük Kapısı#Uyuşturucu Operasyonu#Eroin

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