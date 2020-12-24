Son dakika haberleri... Uzman isim uyardı: '2021 yılına riskli giriyoruz'

“Türkiye yarı kurak bir iklim kuşağında ama bu ilk defa başımıza gelen bir durum değil” diyen Dursun Yıldız, “Çok büyük bir krizin eşiğinde olduğumuzu söyleyebilmek için bunu tarımsal kuraklığa dönmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Su yılı yağışlarında yüzde 50 azalma olduğunu belirten Yıldız, “Önümüzdeki dönem için su talebinin yönetilmesi çağrısında bulunuyoruz” dedi.

İstanbul ile ilgili olarak “En fazla yağış alması gereken dönemde düşük yağış alındı” diyen Dursun Yıldız “Bu yıla yani 2021 yılına riskli giriyoruz” uyarısında bulundu.