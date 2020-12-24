MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberleri... Uzman isim uyardı: '2021 yılına riskli giriyoruz'
GeriGündem Son dakika haberleri... Uzman isim uyardı: '2021 yılına riskli giriyoruz'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 24.12.2020 - 15:43 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Uzman isim uyardı: '2021 yılına riskli giriyoruz'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Yağış miktarının yeterli olmadığı susuz geçen 2020 “Büyük bir kuraklığın eşiğinde miyiz?” sorusunu akıllara getirdi. Hürriyet muhabiri Musa Kesler sordu, Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız cevapladı.

“Türkiye yarı kurak bir iklim kuşağında ama bu ilk defa başımıza gelen bir durum değil” diyen Dursun Yıldız, “Çok büyük bir krizin eşiğinde olduğumuzu söyleyebilmek için bunu tarımsal kuraklığa dönmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Su yılı yağışlarında yüzde 50 azalma olduğunu belirten Yıldız, “Önümüzdeki dönem için su talebinin yönetilmesi çağrısında bulunuyoruz” dedi.

İstanbul ile ilgili olarak “En fazla yağış alması gereken dönemde düşük yağış alındı” diyen Dursun Yıldız “Bu yıla yani 2021 yılına riskli giriyoruz” uyarısında bulundu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle