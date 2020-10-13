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GeriGündem Son dakika haberleri... Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Kedileri işkence yaparak öldürdü iddiası...
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Can ÇELİK/ ADANA (DHA)
Haber Giriş: 13.10.2020 - 15:49 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Kedileri işkence yaparak öldürdü iddiası...

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Adana'da harabe binadaki bir kişinin yakaladığı kedileri işkence yaparak öldürdüğü iddia edildi. Olayla ilgili görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Adana’nın Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde harabe binada bir kişinin kedileri eziyet ederek öldürdüğü öne sürüldü. Mahallede yaşayanlar, bu kişiye tepki gösterip yaşananları cep telefonuyla kayda aldı. Şüphelinin mahalleliyi görünce yanındaki ölü olduğu tahmin edilen kediyi gizlemeye çalıştığı anlar da görüntülerde yer aldı. Görüntülerin sosyal medyada da paylaşılması üzerine çok sayıda kişi tepki gösterdi. Kullanıcılar şüphelinin yakalanmasını istedi.

 

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