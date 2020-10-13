Son dakika haberleri... Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Kedileri işkence yaparak öldürdü iddiası...

Adana’nın Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde harabe binada bir kişinin kedileri eziyet ederek öldürdüğü öne sürüldü. Mahallede yaşayanlar, bu kişiye tepki gösterip yaşananları cep telefonuyla kayda aldı. Şüphelinin mahalleliyi görünce yanındaki ölü olduğu tahmin edilen kediyi gizlemeye çalıştığı anlar da görüntülerde yer aldı. Görüntülerin sosyal medyada da paylaşılması üzerine çok sayıda kişi tepki gösterdi. Kullanıcılar şüphelinin yakalanmasını istedi.